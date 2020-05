Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 26/05/2020 à 08:36









ASTON MARTIN À SUIVRE EN EUROPE PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en nette hausse : * RENAULT pourrait annoncer jeudi soir des suppressions d'emplois et des fermetures de sites dans le cadre de son plan d'économies de deux milliards d'euros, ont dit à Reuters deux représentants syndicaux. Le groupe au losange doit détailler en fin de semaine un plan d'économie drastique sur trois ans pour redresser sa situation financière. * SANOFI a annoncé lundi soir son intention de céder sa participation au capital de l'américain Regeneron, via une offre publique de vente et un rachat direct par le laboratoire américain. La collaboration en cours entre les deux groupes restera inchangée. * CREDIT AGRICOLE a la capacité d'absorber le même niveau de coût du risque que celui du premier trimestre lors des prochains trimestres, a assuré le groupe bancaire dans une présentation lors du conférence organisée par Deutsche Bank. * AXA va investir 500 millions d'euros supplémentaires dans le secteur français des PME pour les aider à reconstituer leur capital productif après la crise du coronavirus, a annoncé mardi sur RTL le directeur général de l'assureur, Thomas Buberl, qui a par ailleurs minimisé les risques de jurisprudence à la suite d'une décision de justice concernant un restaurateur couvert par son groupe. * DAIMLER prévoit d'investir dans Farasis Energy lors de son introduction en Bourse pour s'assurer d'un approvisionnement stable en batteries auprès du fabricant chinois afin de répondre à la hausse de sa production de véhicules électriques, a appris Reuters de trois personnes au fait du projet. * BP va supprimer plus de la moitié des postes dans son équipe de direction dans la cadre des efforts du directeur général du géant pétrolier, Bernard Looney, pour rendre son groupe plus agile dans la transition vers les énergies bas carbone, a appris Reuters de sources dans l'entreprise. * VINCI a annoncé lundi avoir remporté le marché d'équipements et de travaux ferroviaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, un contrat de 120 millions d'euros. * MERCIALYS a déclaré que la totalité de ses centres commerciaux étaient désormais rouverts et que le recul de la fréquentation était revenu à 20% environ par rapport à l'an dernier, contre -70% à -80% pendant les semaines de confinement. * KLEPIERRE a annoncé mardi avoir rouvert 80% de ses centres commerciaux et espérer atteindre 90% dans 10 jours. * SIEMENS a l'intention de conserver une participation de 45% au capital de sa filiale d'énergie après la scission de celle-ci prévue d'ici la fin de l'année, a-t-on appris lundi de deux sources proches du dossier. * ASTON MARTIN - Le directeur général, Andy Palmer, va être remplacé par Tobias Moers, actuel PDG de Mercedes-AMG, dans le cadre d'une restructuration, a confirmé mardi le constructeur de voitures de sport haut de gamme. * EASYJET a annoncé jeudi que son directeur financier, Andrew Findlay, quitterait le groupe en mai 2021. * IBERDROLA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "achat" contre "neutre". * ARYZTA - Le boulanger suisse a prévenu mardi que la crise du coronavirus allait affecter de façon significative ses résultats en 2020 alors que son chiffre d'affaires a reculé de 24% au trimestre clos fin avril. * WIRECARD a de nouveau reporté la publication de ses résultats annuels en raison de retards dans les procédures d'audit. Le titre recule de plus de 6% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang and Schwarz. (Service Marchés)

