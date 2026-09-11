Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* Euronext a annoncé jeudi l'inclusion de GENFIT GNFT.PA et INVENTIVA IVAA.PA dans l'indice SBF 120 .SBF120 et l'exclusion d'INTERPARFUMS IPAR.PA et VERALLIA VRLA.PA , à compter du lundi 21 septembre

Il n'y a pas eu de changement dans la composition du CAC 40

.FCHI , a ajouté l'opérateur boursier dans un communiqué.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé vendredi avoir signé avec TransPennine Express des contrats d'une valeur de 1,2 milliard d'euros pour la fourniture et la maintenance à long terme d’une flotte de trains électriques à batterie en Grande-Bretagne.

* AVIO AVI.MI - Le fabricant italien de fusées a annoncé jeudi que son résultat opérationnel ajusté du premier semestre avait progressé de 7,3% par rapport à l'année précédente, alors qu'il poursuit son expansion aux États-Unis et intensifie la production de lanceurs.

* FINNAIR FIA1S.HE a déclaré que le maintien de l'accès des compagnies aériennes chinoises à l'espace aérien russe avait créé une concurrence "extrêmement déloyale", soulignant ainsi un problème qui pèse sur la compagnie finlandaise depuis que Moscou a fermé son espace aérien aux compagnies occidentales.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N44W14H

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque)