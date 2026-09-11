 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 08:45
Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* Euronext a annoncé jeudi l'inclusion de GENFIT GNFT.PA et INVENTIVA IVAA.PA dans l'indice SBF 120 .SBF120 et l'exclusion d'INTERPARFUMS IPAR.PA et VERALLIA VRLA.PA , à compter du lundi 21 septembre

Il n'y a pas eu de changement dans la composition du CAC 40

.FCHI , a ajouté l'opérateur boursier dans un communiqué.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé vendredi avoir signé avec TransPennine Express des contrats d'une valeur de 1,2 milliard d'euros pour la fourniture et la maintenance à long terme d’une flotte de trains électriques à batterie en Grande-Bretagne.

* AVIO AVI.MI - Le fabricant italien de fusées a annoncé jeudi que son résultat opérationnel ajusté du premier semestre avait progressé de 7,3% par rapport à l'année précédente, alors qu'il poursuit son expansion aux États-Unis et intensifie la production de lanceurs.

* FINNAIR FIA1S.HE a déclaré que le maintien de l'accès des compagnies aériennes chinoises à l'espace aérien russe avait créé une concurrence "extrêmement déloyale", soulignant ainsi un problème qui pèse sur la compagnie finlandaise depuis que Moscou a fermé son espace aérien aux compagnies occidentales.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N44W14H

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque)

Valeurs associées

ALSTOM
15,8750 EUR Euronext Paris +2,42%
AVIO
29,650 EUR MIL +5,86%
CAC 40
8 157,30 Pts Euronext Paris +0,50%
EURONEXT
159,8000 EUR Euronext Paris -0,31%
FINNAIR
4,551 EUR LSE Intl +0,22%
GENFIT
13,8800 EUR Euronext Paris +1,31%
INTERPARFUMS
27,8800 EUR Euronext Paris +0,65%
INVENTIVA
3,7350 EUR Euronext Paris +1,63%
SBF 120
6 183,70 Pts Euronext Paris +0,48%
VERALLIA
18,8300 EUR Euronext Paris +0,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,48 -3,49%
BIOPHYTIS
0,0551 -17,51%
CAC 40
8 155,47 +0,48%
2CRSI
29,1 -4,02%
DBT
0,082 +36,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank