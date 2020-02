Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Axa, Renault, Airbus ... Reuters • 10/02/2020 à 09:05









AIRBUS À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AXA a annoncé vendredi la vente de ses activités en Pologne, République Tchèque et Slovaquie à l'autrichien Uniqa pour un milliard d'euros. * RENAULT a annoncé vendredi la suspension de la production de son usine coréenne de Busan pendant quatre jours en février en raison de l'exposition du site aux problèmes de livraison de composants chinois liés à l'épidémie de coronavirus. * AIRBUS va probablement racheter à Bombardier le solde de sa participation dans le programme A220, a-t-on appris vendredi de sources industrielles. * EXOR - La holding financière de la famille italienne Agnelli a confirmé dimanche être en discussions exclusives avec l'assureur mutualiste français Covea, poids lourd en France avec Maaf, MMA et GMF, pour lui vendre potentiellement PartnerRe. Selon une source proche du dossier, cette vente pourrait rapporter à Exor quelque neuf milliards de dollars. * DAIMLER - Le constructeur automobile allemand est en train d'accélérer la réduction des coûts et prévoit de supprimer jusqu'à 15.000 emplois, a rapporté dimanche le quotidien Handelsblatt en citant des sources au sein du groupe. * ERICSSON, NOKIA - Le vice-président américain, Mike Pence, a pris ses distances vendredi avec la proposition du ministre de la Justice, William Barr, de faire entrer l'Etat américain au capital d'Ericsson et Nokia pour contrer la domination du chinois Huawei sur le marché de la téléphonie mobile 5G. Les titres Ericsson et Nokia ont gagné 5,68% et 6,95% respectivement en Bourse vendredi. (Marc Angrand)

Valeurs associées EXOR MIL +5.15% ERICSSON-B Tradegate -2.59% RENAULT Euronext Paris +0.64% DAIMLER XETRA +1.05% ERICSSON-B XETRA -0.35% NOKIA XETRA -0.76% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67%