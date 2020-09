Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Atos, Veolia, Sanofi ... Reuters • 23/09/2020 à 09:54









(Crédits photo : crédit Atos - ) (Actualisé avec Novartis, Adidas/Puma, Elior) PARIS, 23 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en hausse de 0,6% à 0,9% : * ATOS ATOS.PA et SIEMENS SIEGn.DE ont annoncé mercredi l'extension pour cinq ans de leur partenariat stratégique, entamé en 2011, qui vise à accélérer les objectifs de Siemens dans les domaines de la modernisation et de la numérisation des services, du numérique centré sur les données, de la transformation du "cloud" et de la cybersécurité. * VEOLIA VIE.PA /SUEZ ENGIE.PA - Le débat continue sur le prix proposé par Veolia pour le rachat de l'essentiel de la participation d'Engie au capital de Suez. Philippe Varin et Bertrand Camus, respectivement président et directeur général de Suez, et Antoine Frérot, PDG de Veolia, doivent s'exprimer dans la journée à l'Assemblée nationale. * SANOFI SASY.PA ET GLAXOSMITHKLINE GSK.L ont annoncé mardi avoir signé des accords avec le gouvernement du Canada pour lui fournir, dès 2021, jusqu'à 72 millions de doses de leur candidat vaccin adjuvanté contre le COVID-19. * NOVARTIS NOVN.S va réaliser une nouvelle étude sur des patients les plus âgés pour son traitement de l'amyotrophie spinale proximale de type 1, Zolgensma, qui coûte près de deux millions d'euros par patient et sur lequel la Food and Drug Administration (FDA) a réclamé davantage de données. * LUFTHANSA LHAG.DE prévoit de commencer à mettre des tests rapides du dépistage du COVID-19 à disposition de ses passagers en octobre et envisage d'ouvrir des centres de dépistage dans des aéroports aux Etats-Unis et au Canada, a déclaré mardi un dirigeant de la compagnie aérienne allemande. * ADIDAS ADSGn.DE et PUMA PUMG.DE sont signalés en hausse de 3,2% et 2,2% respectivement en avant-Bourse par le courtier Lang & Schwarz après les bons résultats trimestriels publiés mardi par leur concurrent américain Nike NKE.N . * ELIOR ELIOR.PA - Bernstein relève sa recommandation à "performance en ligne" contre "sous-performance". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

