Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : AstraZeneca, Saint-Gobain, BNP Paribas ...

SAINT-GOBAIN À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ASTRAZENECA va probablement procéder à un nouvel essai international pour évaluer l'efficacité de son candidat vaccin contre le COVID-19 à un faible dosage, a annoncé Pascal Soriot, PDG du groupe, cité jeudi par l'agence Bloomberg. * SAINT-GOBAIN - Compte tenu de ses résultats trimestriels, le groupe a annoncé jeudi que son résultat d'exploitation au second semestre serait en progression à structure et taux de change comparables par rapport à l'an dernier et qu'il avait l'intention de proposer un dividende annuel de 1,33 euro par action. * BNP PARIBAS - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé jeudi que sa commission des sanctions avait infligé à BNP Paribas une sanction pécuniaire d'un million d'euros en raison d'instructions de vote erronées transmises à 44 émetteurs à la suite d'anomalies techniques ou d'erreurs humaines en avril et mai 2018. * LEGRAND - Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 81 euros. (Service marchés)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.30% LEGRAND Euronext Paris +0.76% SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.65% ASTRAZENECA LSE -0.74%