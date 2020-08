Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Alstom, Roche, Spie ... Reuters • 10/08/2020 à 08:48









(Crédits photo : Flickr - ) (Actualisé avec Alstom) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 10 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * ALSTOM ALSO.PA a déclaré lundi que les résultats trimestriels publiés la semaine dernière par Bombardier avaient souligné des "évolutions négatives et non prévues" concernant Bombardier Transport, la division ferroviaire du groupe canadien qu'il prévoit de racheter. * ROCHE ROG.S a annoncé lundi des résultats décevants de son étude en stade avancé sur l'étrolizumab, un traitement expérimental de la colite ulcéreuse. Le laboratoire suisse a par ailleurs annoncé vendredi que l'agence américaine du médicament avait approuvé le traitement oral de l'atrophie musculaire spinale développé avec PTC Therapeutics PTCT.O . * BARCLAYS BARC.L fait l'objet d'une enquête de l'Information Commissioner's Office (ICO) après des accusations d'espionnage du personnel de la banque britannique, a annoncé dimanche l'agence de protection des données personnelles. * ROLLS ROYCE RR.L - Fitch Ratings a annoncé vendredi avoir abaissé la note de crédit long terme du groupe britannique à BB+ contre BBB- avec une perspective négative. * EQUINOR EQNR.OL a annoncé lundi la nomination de Anders Opedal au poste de directeur général à compter du 2 novembre, en remplacement d'Eldar Saetre, qui prendra sa retraite après plus de 40 ans au sein du groupe pétrolier et gazier norvégien. * SPIE SPIE.PA - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "sous-performance" et porte son objectif de cours à 19,50 euros contre 10 euros. LE POINT SUR LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATION À PARIS: L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.