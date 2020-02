Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Alstom, HSBC, Eiffage ... Reuters • 18/02/2020 à 10:14









HSBC EST À SUIVRE À LA BOURSE DE LONDRES PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALSTOM a confirmé lundi soir avoir conclu le rachat des activités ferroviaires du canadien Bombardier, une opération qui le conduira à lancer une augmentation de capital et qui fera de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) son premier actionnaire alors que BOUYGUES devrait ramener sa participation autour de 10%. * Les valeurs du secteur des SEMI-CONDUCTEURS pourraient souffrir de l'avertissement lancé par Apple sur son chiffre d'affaires trimestriel en raison des conséquences de l'épidémie de coronavirus en Chine. * HSBC a publié mardi un bénéfice annuel en baisse de 33% et annoncé son intention de céder pour 100 milliards de dollars d'actifs, de réduire la voilure dans la banque d'investissement et de restructurer ses activités américaines et européennes, des mesures qui devraient se solder par la suppression de 35.000 postes en trois ans. * INTESA SANPAOLO a annoncé dans la nuit un projet de rachat d'UBI BANCA pour 4,86 milliards d'euros payables en actions, une opération qui pourrait donner le coup d'envoi de la consolidation très attendue du secteur bancaire italien. * ACCOR a annoncé avoir conclu un partenariat international avec Visa ouvrant de nouvelles possibilités de paiements aux membres de son programme de fidélité ALL-Accor Live Limitless. * EIFFAGE a annoncé lundi avoir remporté avec l'allemand Johann Bunte Bauunternehmung un contrat de partenariat public-privé pour des travaux estimés à 1,5 milliard d'euros sur une section de l'autoroute A3 en Bavière. * CARMAT a annoncé que la HauteAutorité de Santé (HAS) avait jugé son coeur artificiel total éligible sous conditions à l'initiation d'une étude clinique en France dans le cadre du programme Forfait Innovation. * DEUTSCHE BÖRSE a fait état d'une hausse de 52% de son bénéfice net consolidé au quatrième trimestre 2019 à 213,2 millions d'euros. * ENI - Le gouvernement italien se dirige vers une reconduction de l'administrateur délégué du groupe d'énergie à capitaux publics à condition qu'il accélère les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a appris Reuters de quatre sources politiques. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.