Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Alstom, Engie, CGG ...

(Crédits photo : Flickr - ) (Actualisé avec contrats à terme, Alstom, Engie, Iliad, Safran, Insane Pharmacie, CGG, Thyssenkrupp, E.ON, Logitech, Vodafone, Morrisons, Deutsche Post, cours avant-Bourse) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 12 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse : * ALSTOM ALSO.PA a annoncé mardi renoncer à verser un dividende face aux turbulences provoquées par l'épidémie de coronavirus qui aura un impact négatif sur ses résultats financiers pour l'exercice 2020-2021. * ILIAD ILD.PA a fait état mardi d'une hausse de 6,9% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, tiré par une bonne dynamique commerciale en Italie et l'activité de services en France même si la crise du coronavirus a pesé sur les ventes d'équipements. * ENGIE ENGIE.PA a publié mardi des résultats du premier trimestre 2020 pénalisés par les premiers impacts du coronavirus, notamment dans les services, et a annoncé qu'il comptait "rationaliser" davantage ses activités dans ce domaine dans le cadre de son recentrage stratégique. * CGG GEPH.PA a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 271 millions dollars et un résultat opérationnel qui fait état d'une perte nette de 39,8 millions de dollars contre un bénéfice de 19,6 millions il y a un an. * BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé lundi qu'elle élargissait à l'ensemble des pays membres de l'OCDE son objectif de rompre d'ici 2030 toute relation avec des clients utilisant du charbon pour produire de l'électricité. * SAFRAN SAF.PA a annoncé mardi le lancement d'une offre d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 15 mai 2027 d'un montant nominal d'environ 800 millions d'euros. Par ailleurs, Jefferies relève sa recommandation sur le titre à "conserver" contre "sous-performance". * THYSSENKRUPP TKAG.DE a annoncé mardi que sa perte nette du deuxième trimestre avait plus que quintuplé alors que la pandémie de coronavirus a frappé tous les secteurs d'activité du conglomérat allemand. Le titre perd 6% en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz. * VODAFONE VOD.L , deuxième plus grand opérateur mobile mondial, a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation annuel en hausse de 2,6% et en ligne avec les attentes mais a dit ne pas être en mesure d'anticiper les répercussions du coronavirus pour l'année en cours en raison de trop d'incertitudes. * ALLIANZ ALVG.DE - L'assureur allemand a rapporté mardi une chute de 29% de son bénéfice net au premier trimestre, ses performances ayant été ralenti par la crise due au coronavirus. * PROSIEBENSAT.1 MEDIA PSMGn.DE gagne 3,6% en avant-Bourse après l'annonce lundi par le fonds américain KKR KKR.N de l'acquisition d'une participation de 5,2% dans le groupe allemand de télévision qu'il détenait au côté de Permira jusqu'en 2014. * E.ON EONGn.DE - Le groupe énergétique allemand a publié mardi un bénéfice d'exploitation en hausse au premier trimestre mais s'attend à ce que la pandémie du coronavirus ait un impact de 99 millions d'euros sur ses résultats annuels. * DEUTSCHE POST AG DPWGn.DE a confirmé mardi que son bénéfice trimestriel avait été impacté de 210 millions d'euros en raison de la pandémie de coronavirus, qui a frappé son activité mondiale de fret. * LOGITECH INTERNATIONAL LOGN.S gagne 2% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 13,6%, le fabricant de périphériques informatiques ayant profité d'une demande accrue pour ses produits en période de confinement. * MORRISONS MRW.L - Le groupe de supermarchés britannique a annoncé mardi une augmentation de 5,7% de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande en période de confinement. * INNATE PHARMA IPH.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse à 19,3 millions d'euros et anticipe des impacts variables dus au coronavirus sur son portefeuille. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

