Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : AIrbus, Volkswagen, Société Générale ... Reuters • 09/11/2020 à 09:28









(Crédits photo : Pexels - ) PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture en nette hausse : * AIRBUS a fait état vendredi de 308 commandes nettes sur les dix premiers mois de l'année. * VOLKSWAGEN - La filiale de camions TRATON du groupe automobile a annoncé samedi avoir signé un accord de fusion avec son concurrent américain Navistar International. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a confirmé lundi la suppression nette d'environ 640 postes en France alors que le groupe bancaire doit faire face à un environnement compliqué par la crise du coronavirus. Le groupe précise qu'il n'y aura pas de départs contraints. * INFINEON a dit lundi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de près de 21% sur son exercice 2021 après des résultats trimestriels conformes aux attentes. * ORANGE a annoncé lundi la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 54% du capital de Telekom Romania Communications (TKR). * EURAZEO a annoncé lundi un investissement de 56 millions d'euros dans l'acquisition de la majorité du capital de la marque suédoise de mode Axel Arigato. * G4S - Le groupe canadien GardaWorld, qui a lancé le mois dernier une offre d'achat hostile de près de trois milliards de livres sterling (3,33 milliards d'euros) sur le britannique, a annoncé dimanche le prolongement de cette offre après les rejets répétés de sa cible. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.