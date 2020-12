Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Airbus, Ubisoft, VIvendi ... Reuters • 09/12/2020 à 09:15









UBISOFT À SUIVRE MERCREDI À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS - Le Royaume-Uni suspendra à compter du 1er janvier les surtaxes douanières sur les produits américains imposées dans le cadre du litige sur les subventions accordées à Boeing et Airbus, a annoncé mardi le ministère du Commerce, disant vouloir désamorcer un conflit commercial dommageable. * UBISOFT, secouée cette année par des révélations sur des comportements inappropriés au sein de son encadrement, a annoncé mardi le recrutement de l'Indienne Raashi Sikka au poste de vice-présidente chargée de la diversité et de l'inclusion. Elle est actuellement chargée de ces sujets chez Uber et Uber Eats. * VIVENDI - Selon le journal L'Equipe https://www.lequipe.fr/Medias/Article/La-fermeture-de-la-chaine-telefoot-evoquee-en-interne/1203362, la rédaction de Téléfoot, la chaîne de Mediapro créée pour diffuser notamment l'essentiel des matches de la Ligue 1, a été informée mardi après-midi de l'hypothèse d'une fermeture pure et simple à court terme. Vivendi, dont la filiale Canal+ est le diffuseur historique du football français, suit "de près" la situation autour des droits TV du football français. * VOLKSWAGEN va lancer un nouveau modèle de ventes en Chine avec des concessions dans le centre des villes et des prix fixes, contrairement aux pratiques courantes dans le pays. * ROCHE a annoncé un partenariat avec Moderna pour que le laboratoire américain utilise son test d'anticorps dans les essais cliniques de son vaccin contre le COVID-19. * BIOMERIEUX - Morgan Stanley entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 140 euros. (Service marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.