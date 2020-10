Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Airbus, Sanofi, Vinci ... Reuters • 13/10/2020 à 09:20









VINCI À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture sans grand changement : * AIRBUS - Après plus de trois mois de négociations, les principaux syndicats d'Airbus ont signé lundi l'accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi déclenché au début de l'été par l'avionneur européen, a-t-on appris de sources syndicales. J.P. Morgan a par ailleurs dégradé sa recommandation sur le titre, à "sous-performance" contre "neutre". * Le SECTEUR PHARMACEUTIQUE européen pourrait réagir à l'annonce par l'américain Johnson & Johnson de l'interruption des essais cliniques de son vaccin potentiel contre le COVID-19 à cause d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants. * SANOFI - Le Dupixent, que Sanofi développe avec l'américain Regeneron, a obtenu des résultats probants lors d'un essai clinique sur des enfants atteints d'asthme sévère, a annoncé mardi le laboratoire français. * ROCHE prévoit de commercialiser son nouveau test antigénique de dépistage du COVID-19 aux laboratoires avant la fin de l'année, a annoncé mardi le groupe pharmaceutique suisse. * Le SECTEUR AUTOMOBILE pourrait réagir à l'annonce d'une hausse de 12,8% des ventes de voitures en Chine en septembre. * VINCI a fait état mardi d'une baisse de 79% sur un an du trafic de ses aéroports au cours du troisième trimestre, après un repli de 96% au cours du trimestre précédent. * TOTAL - Les expéditions de produits depuis la raffinerie Total de Grandpuits, en Seine-et-Marne, sont perturbées ce mardi matin en raison de l'appel à la grève de la CGT contre les projets de transformation du site, annonce le groupe dans un communiqué transmis à Reuters. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Le groupe d'immobilier commercial a annoncé lundi avoir conclu avec un consortium d'investisseurs institutionnels français un accord sur la vente de l'immeuble de bureaux SHIFT, à Issy-les-Moulineaux, pour 620 millions d'euros, dans le cadre du plan de neuf milliards dévoilé le mois dernier pour renforcer son bilan. La transaction doit se clore en janvier 2021. * DEUTSCHE BANK - Capital Group a accru sa participation au capital de la banque allemande et en détient désormais plus de 7%, selon un avis financier. * UNICREDIT prévoit d'accélérer son projet de scission de ses activités à l'international, qui pourrait être présenté au conseil d'administration d'ici la fin de l'année, rapporte mardi Il Sole 24 Ore. Le projet prévoit que les activités scindées soient introduites à la Bourse de Francfort, ajoute le quotidien. * CECONOMY - Le groupe allemand de distribution d'électronique grand public a annoncé lundi peu avant la clôture tabler sur des résultats annuels 2019-2020 bien supérieurs aux indications initiales comme aux attentes du marché grâce à un quatrième trimestre meilleur que prévu. Le titre a fini la séance en hausse de 5,78%. * BALFOUR BEATTY se cherche un président pour remplacer Philip Aiken, qui est sur le départ, a rapporté lundi Sky News. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.