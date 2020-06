Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 29/06/2020 à 08:16









(Actualisé avec Airbus, Safran/737 Max, changements de recommandation à Paris) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 29 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA s'attend à devoir réduire de 40% sa production au cours des deux prochaines années, a déclaré lundi le président exécutif de l'avionneur européen au journal allemand Die Welt. Le titre Airbus recule de 2,3% dans les transactions en avant-Bourse à Francfort. * SAFRAN SAF.PA - Boeing BA.N entamera ce lundi une série de vols de certification pour le 737 MAX qui s'étaleront sur trois jours, a-t-on appris de sources proches du dossier. Le 737 MAX, équipé d'un moteur LEAP produit par Safran et son partenaire General Electric, est cloué au sol depuis de long mois après deux crash consécutifs en 2018 et 2019. * GENERALI GASI.MI - L'assureur italien a approché Brightsphere Investment Group BSIG.N en vue d'une acquisition de la société américaine de gestion d'actifs, ont déclaré vendredi à Reuters des personnes proches du dossier. * WIRECARD WDIG.DE - La banque allemande de développement KfW pourrait avoir perdu 100 millions d'euros après le dépôt de bilan du groupe allemand de paiements électroniques Wirecard, a déclaré samedi un porte-parole. LES CHANGEMENTS de recommandations à Paris: L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

