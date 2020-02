Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Airbus, Orange, Euronext ... Reuters • 13/02/2020 à 09:20









EURONEXT À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse modérée : * AIRBUS a enregistré une perte nette de 1,4 milliard d'euros en 2019 imputable à des charges exceptionnelles, liées en particulier à son avion de transport militaire A400M et au règlement d'un litige avec la justice. Le groupe a par ailleurs annoncé la conclusion d'un accord avec le canadien Bombardier pour racheter sa part dans le programme A220. * PERNOD RICARD a annoncé jeudi abaisser sa prévision de croissance sur l'exercice 2019-2020, estimant que la flambée épidémique liée au coronavirus covid-19 en Chine risquait de peser sur ses performances du troisième trimestre. * SCHNEIDER ELECTRIC - Le fabricant français de matériel électrique a annoncé lundi une offre de 1,4 milliard d'euros pour acquérir une part majoritaire du fournisseur allemand de logiciels de construction Rib Software. * ORANGE a annoncé un résultat opérationnel (Ebitdaal) en hausse de 1,3% à 3,29 milliards d'euros au quatrième trimestre, en ligne avec les attentes. * CAPGEMINI a annoncé un résultat net, part du groupe, de 856 millions d'euros, en hausse de 17%. * LEGRAND a annoncé jeudi une hausse de 8% de son résultat net, part du groupe, l'an dernier, bénéficiant notamment d'une croissance assez solide en Europe au 4e trimestre. * EURONEXT serait intéressé par le rachat de Borsa Italiana si l'opérateur de la Bourse de Milan était à vendre, a déclaré mercredi son directeur général Stéphane Boujnah. Le groupe a fait état par ailleurs d'un résultat net, part du groupe, et un Ebitda annuels en hausse. * REXEL a annoncé jeudi un résultat net en progression de 50,3% en 2019 et un résultat net récurrent en hausse de 7,5%. * IPSEN a annoncé jeudi un résultat net consolidé des activités de 563 millions d'euros en 2019 (+14.6% par rapport à 2018) * IMERYS a annoncé mercredi un résultat courant net, part du groupe, en baisse de 22,3% en 2019 et maintient son dividende stable. * TOTAL a renouvelé un contrat avec CGG portant sur son contrat d'exploitation d'un centre de traitement-imagerie. * UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec Crédit Agricole Assurances et La Française sur un portefeuille de cinq centres commerciaux en France d'un montant de 2 milliards d'euros. * CREDIT SUISSE a fait état d'un bénéfice net annuel en hausse de 69% à 3,419 milliards de franc suisse (3,22 milliards d'euros) alors que les analystes tablaient en moyenne sur 3,5 milliards. * COMMERZBANK a annoncé jeudi une perte trimestrielle moins importante que prévu ce qui permet à la banque allemande de prendre 5% en avant-Bourse. * NESTLÉ - Le géant suisse de l'alimentation a déclaré jeudi s'attendre à voir sa croissance s'accélérer ces deux prochaines années et atteindre son objectif de croissance durable moyenne à un chiffre, initialement prévu pour 2020, après les "progrès considérables" enregistrés en 2019. * THYSSENKRUPP a annoncé une baisse de 77% de son bénéfice d'exploitation ajusté au premier trimestre en raison d'un marché automobile faible tandis que sa division sidérurgique est passée en perte. Le titre perd 1,7% dans les échanges avant-Bourse. * CLARIANT prévoit de supprimer jusqu'à 600 emplois après avoir enregistré une chute de son bénéfice annuel, le chimiste suisse de spécialité prévoyant que la morosité des conditions de marché continue d'affecter la demande pour ses produits. Le titre prend 1,3% en avant-Bourse. * DELIVERY HERO a annoncé mercredi le rachat de 8,4 millions d'actions supplémentaires JUST EAT TAKEAWAY.COM. * LA FRANCAISE DES JEUX a annoncé jeudi un Ebitda annuel en hausse de 9% à 346 millions d'euros avec une marge d'Ebitda stable à 17,7%. * GTT - Berenberg entame le suivi à l'achat avec un objectif de cours à 119 euros. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

