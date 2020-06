Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Air France-KLM, Bouygues, Seb ... Reuters • 26/06/2020 à 08:58









(Crédits photo : Adobe Stock - ) (Actualisé avec Tesco et DBV) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 26 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - La compagnie néerlandaise KLM a obtenu un prêt de 3,4 milliards d'euros grâce au soutien de l'Etat néerlandais afin de surmonter les difficultés découlant de la pandémie liée au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le groupe dans un communiqué. * BOUYGUES BOUY.PA a annoncé vendredi avoir signé un protocole d'exclusivité avec le Crédit Mutuel pour l'acquisition de l'opérateur alternatif Euro-Information Telecom et la conclusion d'un partenariat de distribution exclusif. * AÉROPORTS DE PARIS ADP.PA - Les vols reprennent à partir de ce vendredi à l'aéroport d'Orly après presque trois mois de fermeture. Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi avoir émis un nouvel emprunt obligataire en deux tranches d'un montant total de 1,5 milliard d'euros. * H&M HMb.ST a fait état d'une perte avant impôts légèrement plus importante que prévu pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal en raison de l'impact sur son activité des fermetures de magasins liées à l'épidémie de coronavirus. * TESCO TSCO.L a fait état d'une hausse de 8,7% de ses ventes au Royaume-Uni lors de son premier trimestre clos fin mai, dopées par les mesures de confinement prises pendant cette période pour enrayer la propagation du coronavirus. * DBV TECHNOLOGIES DBV.PA a annoncé vendredi avoir initié un projet de plan de restructuration afin d'étendre son horizon de trésorerie, le groupe n'ayant pas encore reçu de nouvelles informations de la part de la FDA, l'autorité de santé américaine, concernant sa demande de Biologics License Application (BLA) pour son traitement Viaskin Peanut contre l'allergie aux arachides chez les enfants de 4 à 11 ans. * SEB SEBF.PA a annoncé jeudi que l'impact de l'épidémie sera moins élevé que prévu et estime que la perte de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre devrait être d'environ 200 millions d'euros et non de 450 millions à 500 millions d'euros comme annoncé initialement. Le résultat opérationnel d'activité est désormais attendu en territoire positif. (Le communiqué: https://bit.ly/2Z6JnHD) * LUFTHANSA LHAG.DE - Les actionnaires de Lufthansa ont soutenu jeudi le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros mis en place par le gouvernement pour le groupe aérien allemand. * RICHEMONT CFR.S - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "achat" contre "neutre". * LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris: * L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

