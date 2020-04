Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : ADP, Lagardère, Virbac ... Reuters • 16/04/2020 à 10:30









(Crédits photo : - L. Grassin ) (Actualisé avec EDF, précisions sur BioMérieux, easyJet et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 16 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * ADP ADP.PA - L'exploitant d'aéroports a fait état mercredi d'une chute de 28,2% du trafic total en mars sur un an en précisant que la baisse avait été 58,5% dans les aéroports parisiens et qu'elle avait encore augmenté sur les deux premières semaines d'avril pour dépasser 90%. * LAGARDÈRE LAGA.PA a dit mercredi prendre acte de la démission de Patrick Sayer de ses fonctions de juge au tribunal de commerce de Paris tout en s'étonnant du maintien par le fonds Amber Capital de sa candidature au conseil de surveillance de Lagardère en qualité de "membre indépendant". EDF EDF.PA a révisé jeudi en forte baisse son hypothèse de production d'électricité nucléaire en France cette année, l'électricien public l'attendant désormais à environ 300 terawatts-heure (TWh) contre une précédente estimation de 375-390 TWh, en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus. * VIRBAC VIRB.PA a publié mercredi soir un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 14,3% à taux de change comparables et dit s'attendre à une baisse de l'activité et de la rentabilité au deuxième trimestre mais il a suspendu ses prévisions 2020. (Le communiqué: ) * LVMH LVMH.PA et L'ORÉAL OREP.PA publieront leur chiffre d'affaires du premier trimestre après la clôture à Paris. * BIOMERIEUX BIOX.PA - Le spécialiste du diagnostic in vitro a vu son chiffre d'affaires dopé au premier trimestre par la demande "exceptionnelle" pour les tests respiratoires liée à la pandémie de coronavirus mais a prévenu que la crise sanitaire aurait un impact négatif sur d'autres pans de son activité et a abandonné ses objectifs financiers pour 2020. * ELIOR ELIOR.PA a indiqué jeudi que son conseil d'administration allait proposer de ne pas verser de dividendes aux actionnaires au titre de l'exercice 2019-2020. * EASYJET EZJ.L a dit jeudi pouvoir survivre à une longue immobilisation de sa flotte en raison des mesures prises pour renforcer sa situation financière. * ZALANDO ZALG.DE s'est déclaré jeudi optimiste pour ses ventes au deuxième trimestre après un rebond en avril. LE POINT sur les changements de recommandation à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

