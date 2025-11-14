Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Richemont, Vallourec, Allianz, Rexel)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ALSTOM ALSO.PA a relevé jeudi son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, tout en faisant état d'un résultat d'exploitation ajusté meilleur que prévu au premier semestre.

VALLOUREC

VLLP.PA a annoncé vendredi attendre un résultat brut d'exploitation (RBE) compris entre 195 et 225 millions d'euros au quatrième trimestre, confirmant ainsi son objectif d'un chiffre en progression au second semestre par rapport au premier.

RICHEMONT

CFR.S , propriétaire de Cartier, a fait état vendredi de ventes trimestrielles supérieures aux attentes, alors que le groupe genevois de luxe attend l'issue des négociations tarifaires entre la Suisse et les États-Unis.

* ALLIANZ ALVG.DE a affiché vendredi une hausse de 15% de son bénéfice net au troisième trimestre, au-dessus des attentes, au lendemain de relèvement de ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

* EIFFAGE FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 8,5% au troisième trimestre et confirmé ses objectifs pour 2025.

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé jeudi qu'il reportait la publication de ses résultats semestriels et a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et obligations à compter de l'ouverture des marchés vendredi.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi avoir renouvelé et étendu son contrat de concession publicitaire pour les lignes 1-bleue, 2-verte et 3-rouge du métro de São Paulo, au Brésil.

* MERSEN CBLP.PA a annoncé avoir été sélectionné par CATL comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO tient vendredi une assemblée générale extraordinaire.

* REXEL RXL.PA - JP Morgan a relevé sa recommandation sur le titre à "surpondérer" contre "neutre".

