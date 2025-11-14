 Aller au contenu principal
CAC 40
8 184,71
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 07:52

(Actualisé avec Richemont, Vallourec, Allianz, Rexel)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ALSTOM ALSO.PA a relevé jeudi son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, tout en faisant état d'un résultat d'exploitation ajusté meilleur que prévu au premier semestre.

*

VALLOUREC

VLLP.PA a annoncé vendredi attendre un résultat brut d'exploitation (RBE) compris entre 195 et 225 millions d'euros au quatrième trimestre, confirmant ainsi son objectif d'un chiffre en progression au second semestre par rapport au premier.

*

RICHEMONT

CFR.S , propriétaire de Cartier, a fait état vendredi de ventes trimestrielles supérieures aux attentes, alors que le groupe genevois de luxe attend l'issue des négociations tarifaires entre la Suisse et les États-Unis.

* ALLIANZ ALVG.DE a affiché vendredi une hausse de 15% de son bénéfice net au troisième trimestre, au-dessus des attentes, au lendemain de relèvement de ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

* EIFFAGE FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 8,5% au troisième trimestre et confirmé ses objectifs pour 2025.

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé jeudi qu'il reportait la publication de ses résultats semestriels et a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et obligations à compter de l'ouverture des marchés vendredi.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi avoir renouvelé et étendu son contrat de concession publicitaire pour les lignes 1-bleue, 2-verte et 3-rouge du métro de São Paulo, au Brésil.

* MERSEN CBLP.PA a annoncé avoir été sélectionné par CATL comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO tient vendredi une assemblée générale extraordinaire.

* REXEL RXL.PA - JP Morgan a relevé sa recommandation sur le titre à "surpondérer" contre "neutre".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WJ25B

(Rédigé par Claude Chendjou et Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALLIANZ
363,400 EUR XETRA 0,00%
ALSTOM
23,6800 EUR Euronext Paris +4,09%
EIFFAGE
112,4000 EUR Euronext Paris +0,09%
JCDECAUX
14,8500 EUR Euronext Paris -0,80%
MERSEN
21,3500 EUR Euronext Paris -0,93%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
REXEL
30,4200 EUR Euronext Paris +1,84%
RICHEMONT (CIE FIN.)
161,500 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
UBISOFT
6,7700 EUR Euronext Paris 0,00%
VALLOUREC
16,9600 EUR Euronext Paris +2,82%
