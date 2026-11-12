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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 08:01

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Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MERCK KGAA MRCG.DE a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultat opérationnel pour 2026, pour la troisième fois depuis le début de l'année, en raison de meilleures performances sous-jacentes, ainsi que des effets de change et l'acquisition de la société américaine Bio-Techne.

* FNAC DARTY FNAC.PA a annoncé jeudi la réouverture de l'offre publique d'achat initiée par EP Group jusqu'au 25 novembre 2026 inclus.

* VIRIDIEN VIRI.PA a déclaré avoir remporté une commande de 80.000 nodes terrestres sercel auprès de Sinopec Geophysical Corporation.

* TECHNOPROBE TPRO.MI - La société italienne de test de semi-conducteurs a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année dans une fourchette comprise entre 1,05 milliard d'euros et 1,07 milliard d'euros contre 1,05 milliard d'euros à 1,10 milliard d'euros initialement.

* FRESENIUS SE & CO. FREn.DE a annoncé mercredi son intention de céder environ 13,4 millions d'actions de Fresenius Medical Care, réduisant son investissement financier à environ 20% dans sa filiale spécialisée dans les dialyses.

* SIEMENS SIEGn.DE , MUNICH RE MUVGn.DE , ALLIANZ ALVG.DE , ENEL ENEI.MI , ROLLS ROYCE RR.L et BURBERRY BRBY.L publient leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N46N26E

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALLIANZ
463,600 EUR XETRA 0,00%
BIO-TECHNE
72,8000 USD NASDAQ -0,03%
BURBERRY GROUP
1 090,250 GBX LSE -1,07%
ENEL
9,852 EUR MIL 0,00%
FNAC DARTY
34,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
FRES MED CARE
40,810 EUR XETRA 0,00%
FRESENIUS
52,820 EUR XETRA 0,00%
MERCK
151,600 EUR XETRA 0,00%
MUENCHENER RUECKV
569,400 EUR XETRA 0,00%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 338,800 GBX LSE +0,60%
SIEMENS
277,000 EUR XETRA 0,00%
TECHNOPR
23,700 EUR MIL 0,00%
VIRIDIEN
92,150 EUR Euronext Paris 0,00%
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SOITEC
108,35 0,00%
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