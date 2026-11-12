Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* MERCK KGAA MRCG.DE a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultat opérationnel pour 2026, pour la troisième fois depuis le début de l'année, en raison de meilleures performances sous-jacentes, ainsi que des effets de change et l'acquisition de la société américaine Bio-Techne.
* FNAC DARTY FNAC.PA a annoncé jeudi la réouverture de l'offre publique d'achat initiée par EP Group jusqu'au 25 novembre 2026 inclus.
* VIRIDIEN VIRI.PA a déclaré avoir remporté une commande de 80.000 nodes terrestres sercel auprès de Sinopec Geophysical Corporation.
* TECHNOPROBE TPRO.MI - La société italienne de test de semi-conducteurs a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année dans une fourchette comprise entre 1,05 milliard d'euros et 1,07 milliard d'euros contre 1,05 milliard d'euros à 1,10 milliard d'euros initialement.
* FRESENIUS SE & CO. FREn.DE a annoncé mercredi son intention de céder environ 13,4 millions d'actions de Fresenius Medical Care, réduisant son investissement financier à environ 20% dans sa filiale spécialisée dans les dialyses.
* SIEMENS SIEGn.DE , MUNICH RE MUVGn.DE , ALLIANZ ALVG.DE , ENEL ENEI.MI , ROLLS ROYCE RR.L et BURBERRY BRBY.L publient leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N46N26E
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer