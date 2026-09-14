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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 08:25
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(Actualisé avec L'Oréal, Stellantis, Nanobiotix, Hugo Boss, Bayer, AstraZeneca)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles afin de gagner du temps pour gérer les risques associés à leur développement.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a par ailleurs annoncé au cours du week-end que la start-up ne ferait pas son entrée en Bourse en 2026, comme prévu initialement, invoquant des préoccupations en matière de sécurité liées à l'IA.

* CAPGEMINI CAPP.PA a annoncé samedi avoir conclu un accord avec ITC Federal, fournisseur américain de services et de solutions numériques pour les agences fédérales chargées de sécurité intérieure et de défense, en vue de lui céder sa filiale Capgemini Government Solutions (CGS).

* L'OREAL OREP.PA - L'État de l'Arizona a intenté une action en justice contre le groupe français et sa filiale américaine, l'accusant d'avoir dissimulé des preuves indiquant que ses produits de défrisage pouvaient provoquer le cancer chez les femmes.

L'entreprise fait actuellement face à des milliers de poursuites similaires intentées par des utilisatrices et leurs familles.

* STELLANTIS STLAM.MI - Le constructeur automobile a annoncé vendredi avoir signé un protocole d'accord avec le fabricant canadien de véhicules blindés Roshel concernant la vente éventuelle d'une usine automobile de Stellantis à l'arrêt située près de Toronto.

* NANOBIOTIX NANOB.PA à fait état lundi de "résultats encourageants" dans une étude de phase 1 pour JNJ-1900 dans le traitement du cancer du poumon.

* HERMES HRMS.PA - Alphavalue a abaissé da recommandation à "ajouter" contre "acheter".

* HUGO BOSS BOSSn.DE a annoncé lundi que son président Stephan Sturm quitterait ses fonctions à l'issue de discussions menées dans le contexte des récents changements intervenus au sein de la société.

* BAYER BAYGn.DE - Monsanto devra comparaître lundi devant un tribunal de l'État du Missouri afin d'obtenir l'approbation d'un accord de 7.250 millions de dollars visant à mettre fin à des dizaines de milliers de poursuites judiciaires aux États-Unis liées à l'herbicide Roundup, accusé de provoquer le cancer.

* ASTRAZENECA AZN.L - Le camizestrant, médicament contre le cancer du sein du laboratoire britannique, n'a pas atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée, à savoir améliorer la survie sans progression de la maladie, une semaine après l'autorisation de ce traitement aux États-Unis.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45112K

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

ASTRAZENECA
11 734,000 GBX LSE +0,22%
BAYER
48,170 EUR XETRA 0,00%
CAPGEMINI
102,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
HERMES INTL
1 399,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
HUGO BOSS
38,240 EUR XETRA 0,00%
L'OREAL
379,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
NANOBIOTIX
31,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
STELLANTIS
4,670 EUR MIL 0,00%
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