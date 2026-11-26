Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Nvidia NVDA.O a demandé à ses partenaires qui fabriquent des serveurs de cesser la livraison de ces équipements dotés de ses puces vers la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et l'Indonésie, rapporte jeudi le Financial Times, citant trois sources proches du dossier. Parmi les partenaires de Nividia figurent des fabricants comme Dell DELL.N et Supermicro SMCI.O .

* VINCI SGEF.PA - Vinci Concessions a annoncé mercredi avoir acquis une participation supplémentaire de 8% dans Lisea, société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, devenant ainsi l'actionnaire principal avec 50,04% du capital.

* VIRBAC VIRB.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de la société américaine Axiota Animal Health, spécialisée dans la santé bovine, dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire de 315 millions de dollars (286,78 millions d'euros).

* GROUPE LDC LOUP.PA - Le producteur de volailles français a réalisé un chiffre d'affaires de 3,74 milliards d'euros au premier semestre, contre 3,45 milliards d'euros un an plus tôt, et a indiqué qu'il appliquerait des hausses de prix comprises entre 6% et 13% afin de compenser la hausse des coûts, notamment l'alimentation animale, l'énergie et les salaires.

* ASCENCIO ASCE.BR - Le groupe immobilier belge, spécialisé dans l'investissement commercial, a annoncé un bénéfice EPRA par action de 5,65 euros pour son exercice annuel, la valeur de son portefeuille atteignant 835,3 millions d'euros et un taux d'occupation EPRA de 96,8%.

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(Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)