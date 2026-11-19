Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le créateur de l'IA Claude, Anthropic, se prépare à ses débuts boursiers après avoir décroché une valorisation astronomique de 1.500 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en Bourse (IPO) de tous les temps. Cette IPO, dont le prix est fixé à 83 dollars par action, permettra à Anthropic de lever 81 milliards de dollars et constitue le dernier test en date sur la manière dont les investisseurs perçoivent le marché de l'IA.

Outre la cotation d'Anthropic, le lancement dans le monde du jeu vidéo " Grand Theft Auto VI ", dont le budget de production est estimé à plus d'un milliard de dollars, est également dans le radar des investisseurs focalisés sur la tech.

* SOITEC SOIT.PA a annoncé mercredi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 40% à périmètre et taux de change constants pour son exercice 2026-2027, porté par la demande liée à l'intelligence artificielle (IA), et a relevé ses perspectives pour le Photonics-SOI. L'action est attendue en hausse de 10%.

* SANOFI SASY.PA - L'agence fédérale américaine du médicament (FDA) a annoncé mercredi l'approbation du médicament venglustat du laboratoire français, le premier traitement autorisé pour une forme de maladie génétique rare touchant le cerveau et le système nerveux.

Le groupe a également annoncé jeudi l'approbation dans l’UE pour tous les âges de VaxRabeo, son vaccin contre la rage de nouvelle génération.

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA - EXOR EXOR.AS , le véhicule d'investissement de la famille Agnelli, va porter sa participation directe dans le spécialiste du diagnostic in vitro à 8,53% du capital, contre 3,87% actuellement, ont annoncé jeudi les deux groupes ainsi que l'Institut Mérieux.

* INTERPARFUMS IPAR.PA a confirmé jeudi prévoir une accélération de sa croissance en 2027 et vise un chiffre d'affaires d'environ 960 millions d'euros à taux de change constant ainsi qu'une marge opérationnelle autour de 17% l'année prochaine, grâce à un plan de lancements incluant les parfums Longchamp et Off-White, ainsi que de nouvelles franchises pour ses marques phares Lacoste, Coach et Montblanc.

* CARMILA CARM.PA - Le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux, qui a lancé en début de semaine un projet d'acquisition de son concurrent italien IGD IGD.MI , a annoncé mercredi soir prévoir, pour l'entité combinée, un taux de croissance annuel moyen de son résultat net récurrent (RNR) par action compris entre 2% et 4% sur 2027-2031, ainsi qu'une croissance annuelle continue du dividende par action sur 2026-2031, avec un taux de distribution de 75% du RNR.

* GENERALI GASI.MI partage l'avis d'UNICREDIT CRDI.MI sur la valeur que les deux entreprises peuvent générer en développant leurs partenariats commerciaux, a déclaré mercredi le directeur général du premier assureur italien, Philippe Donnet.

* NOVARTIS NOVN.S - Le laboratoire pharmaceutique suisse a présenté jeudi de nouveaux objectifs de ventes à moyen terme qui se situent dans la partie inférieure de la fourchette qu'il avait annoncé un an plus tôt, avant son événement annuel destiné aux investisseurs à Londres.

* JD SPORTS JD.L - Le distributeur britannique d'articles de sport et de mode a revu jeudi à la baisse sa prévision de bénéfice pour la deuxième fois en quatre mois, après une réduction de 2,6% de ses ventes à périmètre comparable au troisième trimestre, avec un recul de 2,2% sur son principal marché nord-américain.

* SAGE SGE.L - Le fournisseur britannique de logiciels pour les PME a annoncé jeudi une réduction de ses effectifs de direction afin de stimuler sa croissance, après avoir publié jeudi des résultats conformes aux attentes du marché, avec une hausse de 13% de son bénéfice d'exploitation annuel.

* REPSOL REP.MC - Le groupe espagnol prévoit que son activité chimique renouera avec le bénéfice net au plus tard en 2028, a déclaré à Reuters Jaime Martin Juez, le responsable des activités chimiques et raffinage de l'entreprise.

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)