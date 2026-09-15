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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 07:16
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* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA - L'ex-Groupe Gorgé a annoncé lundi ses indicateurs financiers préliminaires du deuxième semestre et s'attend à enregistrer un Ebitda courant de 63 millions d'euros, en hausse d'environ 43% sur un an, ainsi qu'un résultat d'exploitation de 46 millions d'euros, en progression de 61%. Le groupe publiera ses résultats définitifs le 24 septembre.

* AXA AXAF.PA a annoncé mardi viser une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) comprise entre 15% et 17% de 2027 à 2029, l'assureur français tenant ce jour sa journée investisseurs destinée à la présentation de ses objectifs à moyen-terme.

* GROUPE ADP ADP.PA doit publier ce mardi les chiffres de son trafic passagers.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi avoir été retenu pour le génie civil de l'usine Neomat Cam à Dunkerque (Nord).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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AXA
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EXAIL TECHNOLOGIES
124,400 EUR Euronext Paris 0,00%
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