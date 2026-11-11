Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - L'avionneur européen a annoncé mercredi avoir enregistré une commande de Cathay Group pour 14 appareils supplémentaires, comprenant 11 avions A330-900s ainsi que trois A321neos.

* THALES TCFP.PA - Le fabricant français d'équipements militaires s'est engagé à livrer à la Roumanie deux systèmes radar de détection de drones avant la date initialement prévue, a annoncé mardi le ministère roumain de la Défense.

* FNAC DARTY FNAC.PA - EP Group, le groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, est devenu l'actionnaire de contrôle de la société française avec 69,3% du capital, a-t-elle annoncé mardi soir.

* GTT GTT.PA - Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer".

* RWE RWEG.DE - Le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne a publié mercredi un bénéfice opérationnel ajusté pour les neuf premiers mois de l'année supérieur aux prévisions, grâce à des conditions météorologiques favorables.

* SIEMENS ENERGY ENR1n.DE - Le fournisseur d'équipements pour le secteur de l'énergie prévoit de multiplier par plus de trois son dividende et table sur des marges bénéficiaires plus élevées en 2027, a-t-il annoncé mercredi, alors que l'expansion des centres de données aux États-Unis continue d'alimenter la demande pour ses turbines à gaz et ses équipements de réseau .

* VESTAS VWS.CO - Le fabricant danois d'éoliennes a fait état mercredi d'un résultat d'exploitation au troisième trimestre inférieur aux prévisions et a indiqué que la hausse des coûts d'exploitation liés à un projet éolien offshore européen avait pesé sur ses résultats.

* E.ON EONGn.DE - Le plus grand opérateur de réseaux énergétiques d'Europe a publié mercredi un bénéfice opérationnel conforme aux estimations pour les neuf premiers mois de l'année, grâce notamment à la bonne performance de son activité de solutions d'infrastructures énergétiques destinée aux clients industriels et municipaux.

* BRENNTAG BNRGn.DE - Le distributeur allemand de produits chimiques a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes du marché, malgré un contexte économique qui reste difficile.

* ABN AMRO ABNd.AS - La banque néerlandaise a revu à la hausse mercredi sa prévision annuelle de revenu net d'intérêts, le portant à 6,9 milliards d'euros, après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

* TELECOM ITALIA TLIT.MI a fait état mardi d'un résultat opérationnel au troisième trimestre globalement conforme aux attentes.

* SWISS LIFE SLHN.S - L'assureur a fait état mercredi d'une hausse de ses primes au cours des neuf premiers mois de 2026, qui ont atteint 17,4 milliards de francs suisses (18,91 milliards d'euros), contre 16,3 milliards de francs un an plus tôt, grâce à une forte demande pour les produits d'assurance-vie à prime unique.

* UNILEVER ULVR.L - L'opération menée par le groupe britannique visant à fusionner son activité MKC.N pourrait affaiblir la concurrence au Royaume-Uni, a déclaré mercredi l'autorité britannique de la concurrence.

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(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)