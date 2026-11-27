Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* THALES TCFP.PA - L'équipementier français pour l'aérospatial, la défense et la sécurité a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire de 51,6% dans LUMIBIRD LBIRD.PA .

* SAP SAPG.DE - Le géant allemand des logiciels envisage de supprimer au moins 10.000 emplois dans le cadre d'une restructuration axée sur l'intelligence artificielle (IA), a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* EXOSENS EXENS.PA - Le fabricant français d'instruments d'optique a enregistré vendredi une commande de 6.000 tubes intensificateurs de lumière 5G destinés à être intégrés à des jumelles à fusion d’images dans le cadre du programme "Soldat du futur" de l’Allemagne.

* ACCOR ACCP.PA - Berenberg a abaissé sa recommandation sur le titre du groupe d'hôtels à "conserver" contre "acheter".

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)