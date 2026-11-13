Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ERAMET ERMT.PA - Le groupe minier français a annoncé vendredi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant brut d'environ 500 millions d'euros, pour "renforcer sa structure financière".

* EIFFAGE FOUG.PA - Le groupe de BTP français a publié jeudi un chiffre d'affaires au troisième trimestre en hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2025, à 6,595 milliards d'euros, citant ses performances dans les Travaux (+4,0%).

* DANONE DANO.PA a annoncé jeudi soir avoir finalisé l'acquisition de Made Group, renforçant ainsi sa présence en Asie-Pacifique.

* RENAULT RENA.PA a annoncé vendredi avoir émis des obligations pour 750 millions d'euros.

* HUGO BOSS BOSSn.DE a annoncé jeudi que son directeur général, Daniel Grieder quitterait l'entreprise au 1er janvier 2027 et que David Epstein, cadre chez FRASERS FRAS.L , lui succéderait à ce poste, consolidant ainsi l'influence du détaillant britannique sur le groupe allemand.

* RICHEMONT CFR.S - Le propriétaire de Cartier a fait état vendredi d'une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires supérieure aux prévisions, soutenue par une demande soutenue dans son activité joaillerie.

* GENERALI GASI.MI - Le premier assureur italien a publié vendredi une progression de ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année, malgré une perte de 1,5 milliard d'euros liée aux catastrophes naturelles, et a indiqué être en bonne voie pour dépasser tous les objectifs fixés dans son plan triennal qui s'achève en 2027.

* AVIVA AV.L - L'assureur britannique a fait état vendredi d'une hausse de 19% de ses primes d'assurance générale sur les neuf premiers mois de l'année, la forte croissance de ses activités d'assurance des particuliers au Royaume-Uni et de sa division de gestion de patrimoine confortant ses perspectives optimistes pour le reste de l'année 2026.

* MERCEDES-BENZ MBGn.DE - Le constructeur automobile allemand suspend tous ses investissements dans ses usines allemandes et envisage la fermeture de certains sites afin de faire face aux coûts élevés dans le pays, montre une note interne adressée aux salariés et vue jeudi par Reuters.

* ENEL ENEI.MI - Le plus grand groupe énergétique italien a fait état jeudi soir d'une hausse de 4% de son bénéfice courant pour les neuf premiers mois de 2026, la croissance enregistrée par ses filiales étrangères ayant largement compensé la baisse de rentabilité sur le marché national.

Le groupe intégrera par ailleurs des services destinés aux centres de données dans son nouveau plan d'affaires qui sera présenté en février, a déclaré le directeur financier Stefano De Angelis lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

* AMS OSRAM AMS2.VI - Le groupe autrichien a publié vendredi un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes, grâce notamment à la bonne performance de son activité de semi-conducteurs optoélectroniques.

* UNIPOL UNPI.MI - Le groupe financier italien a annoncé vendredi que son bénéfice net sur neuf mois avait progressé de 12,4% pour atteindre 1,39 milliard d'euros, grâce notamment à la contribution de son investissement dans BPER BANCA EMII.MI et à son activité principale d'assurance.

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(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)