Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 09/10/2020 à 08:35









CRÉDIT AGRICOLE EST A SUIVRE A LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EURONEXT/LONDON STOCK EXCHANGE - Euronext a confirmé vendredi l'acquisition de Borsa Italiana auprès de London Stock Exchange pour 4,325 milliards d'euros avec le soutien de la banque publique italienne CDP et d'INTESA SANPAOLO. * ORANGE/ORANGE BELGIQUE - Orange Belgique a choisi Nokia pour renouveler progressivement son réseau mobile existant et pour le déploiement de la 5G, a confirmé vendredi l'opérateur dans un communiqué. * TELEFONICA est proche d'un accord à environ cinq milliards d'euros pour l'achat d'un réseau de fibre optique en Allemagne, a appris Reuters auprès de sources proches des négociations. * CRÉDIT AGRICOLE a annoncé jeudi avoir avec émis avec succès des obligations AT1 pour 750 millions d'euros. * ZALANDO a relevé jeudi ses prévisions annuelles grâce un troisième trimestre solide. Le spécialiste de la vente de prêt-à-porter en ligne table sur un bénéfice d'exploitation compris entre 375 et 425 millions d'euros contre une précédente fourchette de 250 à 300 millions. * PANDORA a révisé à la hausse son objectif de bénéfice après avoir enregistré une augmentation de ses ventes et une forte poussée de son activité en ligne au troisième trimestre, a fait état jeudi le bijoutier danois. * NOVO NORDISK - Le groupe pharmaceutique danois a annoncé jeudi avoir revu à la hausse ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel pour 2020 après des résultats en hausse au troisième trimestre. * AMUNDI - Credit suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". * SAINT-GOBAIN - Citigroup dégrade sa recommandation à "neutre" contre "achat". (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.