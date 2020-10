Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Accor, Veolia, Airbus ... Reuters • 05/10/2020 à 09:27









(Crédits photo : Sequana Accorhotels - ) (Actualisé avec Amundi et Mediawan) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 5 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en hausse de 0,7% à 0,8% : * ACCOR ACCP.PA , secteur du TOURISME et des TRANSPORTS.SXTP - Paris et les trois départements de la petite couronne vont basculer en zone d'alerte maximale pour freiner la propagation de l'épidémie de COVID-19, ont annoncé dimanche les services du Premier ministre. * VEOLIA VIE.PA s'est engagé dimanche à ne pas lancer d'OPA hostile sur SUEZ SEVI.PA s'il parvient à racheter les parts d'ENGIE ENGIE.PA dans le groupe de service aux collectivités, tentant à nouveau de désamorcer l'hostilité de son rival qui a rejeté immédiatement cette nouvelle proposition. * Le conseil d'administration d'ENGIE ENGIE.PA a désigné vendredi l'ingénieure française Catherine MacGregor pour succéder à Isabelle Kocher en tant que directrice générale, avec pour mission d'accélérer dans les énergies renouvelables et les infrastructures tout en exécutant un ambitieux programme de cessions. * TECHNIPFMC FTI.PA a annoncé vendredi la nomination d'Arnaud Pieton au poste de président et directeur général désigné de Technip Energies. * AIRBUS AIR.PA - Les perspectives du secteur aérien se sont encore détériorées avec le rebond de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a entraîné l'instauration de nouvelles restrictions aux déplacements, a déclaré samedi le directeur des opérations d'Airbus Michael Schöllhorn dans un entretien accordé au Handelsblatt. * AMUNDI AMUN.PA a annoncé lundi le rachat de la participation de 49,96% de BNP Paribas Asset Management au capital de Fund Channel, dont il deviendra l'unique actionnaire. * DEUTSCHE BÖRSE DB1Gn.DE a proposé lundi de faire passer le nombre de valeurs dans le Dax .GDAXI de 30 à 40. * GETLINK GETP.PA a annoncé lundi que son service "Shuttle Freight" avait transporté 131.985 camions en septembre, un chiffre en progression de 2% sur un an. * SOLOCAL LOCAL.PA a annoncé vendredi la réalisation d'une augmentation de capital d'environ 336 millions d'euros qui lui permet de réduire son endettement de moitié et voit le gestionnaire d'actifs GoldenTree devenir son premier actionnaire avec 26% du capital. * MEDIAWAN MDW.PA a rappelé lundi que ses dernières estimations financières pour 2020 faisaient ressortir une baisse de 20% pour le chiffre d'affaires et de 30% pour l'Ebitda par rapport à l'exercice 2019. * CINEWORLD CINE.L , le deuxième plus grand opérateur de salles de cinéma au monde, a confirmé lundi qu'il allait fermer temporairement toute ses salles aux États-Unis et au Royaume-Uni en raison de l'impact de la crise sanitaire et précisé que la mesure affecterait 45.000 employés. * DUFRY DUFN.S - Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba prévoit de prendre une participation de jusqu'à 9,99% dans Dufry, a annoncé lundi le groupe suisse de boutiques hors taxes. * NEXI NEXII.MI a annoncé dimanche qu'il allait fusionner avec son concurrent SIA pour créer un groupe de paiements numériques d'une capitalisation supérieure à 15 milliards d'euros. * LUFTHANSA LHAG.DE - La filiale suisse de la compagnie aérienne, Swiss International Air Lines, prévoit de supprimer environ 1.000 emplois sur les deux prochaines années en privilégiant les départs volontaires, déclare son président du directoire sortant, Thomas Klühr, au journal Schweiz am Wochenende. * MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - Les actionnaires de la banque en difficulté ont approuvé dimanche un plan destiné à nettoyer les créances douteuses afin de faciliter la vente de l'établissement, contrôlé par l'Etat italien. * EQUINOR EQNR.OL a fermé lundi quatre gisements pétroliers et gaziers en mer en Norvège face à un mouvement de grève de ses employés qui prend de l'ampleur. * BNP PARIBAS BNPP.PA - Société générale relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre". LE POINT sur les changements de recomandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

