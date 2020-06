Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 24/06/2020 à 08:16









LAGARDÈRE À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EUROPCAR - VOLKSWAGEN AG est en discussion avec Europcar Mobility Group pour acquérir la société française de location de véhicules, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier. EURAZEO est le principal actionnaire d'Europcar avec près de 30% du capital. * LAGARDÈRE a déclaré mardi dans un communiqué qu'"aucune décision de vendre Lagardère Live Entertainment n'a été prise", démentant ainsi des informations de presse récentes. * ATOS a dévoilé mercredi sa stratégie à moyen terme axée sur le numérique sécurisé et décarboné qui doit lui permettre d'atteindre un objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux de changes constants de 5% à 7% par an. * SMCP - Le groupe de mode, propriétaire de Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac, a annoncé la signature d'un prêt de 140 millions d'euros garanti à 90% par l'Etat, la suspension des covenants financiers jusqu'à la fin de l'exercice 2020 et un assouplissement de ceux-ci pour 2021. (Le communiqué:) * SOLVAY a prévenu mercredi qu'il devrait enregistrer dans ses comptes une dépréciation estimée à 1,5 milliard d'euros en raison de dégradation de la conjoncture économique à court et moyen terme liée à l'épidémie de coronavirus.

