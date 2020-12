Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 02/12/2020 à 07:41









ALSTOM EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA prévoit de lancer l'an prochain une nouvelle version électrique de ses véhicules utilitaires légers, dans le cadre de l'objectif du groupe de proposer d'ici 2025 une version électrique ou hybride pour l'ensemble des véhicules de sa gamme. * VOLKSWAGEN - Le comité exécutif de Volkswagen s'est abstenu mardi de débattre de l'avenir du président du directoire, Herbert Diess, afin d'éviter une crise à la tête du groupe automobile allemand, a déclaré une source au fait des délibérations. * ALSTOM et Bombardier ont obtenu toutes les autorisations nécessaires au rachat des activités ferroviaires du canadien par le groupe français, ont-ils annoncé mardi. * ATLANTIA - Autostrade per l'Italia a annoncé mardi avoir levé 1,25 milliard d'euros au moyen d'une émission obligataire, ce qui marque un retour sur le marché de la dette après plus de trois ans d'absence pour la branche autoroutes d'Atlantia. * INTERPARFUMS a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, grâce au rebond de son activité cet été qui s'est accéléré durant l'automne. (Service marchés)

Valeurs associées ATLANTIA MIL -2.30% ALSTOM Euronext Paris +0.09% INTERPARFUMS Euronext Paris +1.07% PEUGEOT Euronext Paris -2.06% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.75%