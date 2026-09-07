Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA - Sa filiale Transitions & Energies a annoncé vendredi soir la signature d'un accord pour acquérir 50% du capital de Primeo Energie France.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44P0OS

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)