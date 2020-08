Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 27/08/2020 à 09:02









EIFFAGE EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * BOUYGUES a annoncé jeudi une perte opérationnelle courante de 132 millions d'euros au S1 sous les effets de la crise sanitaire. Le groupe a néanmoins dépassé les attentes des analystes, qui anticipaient en moyenne une perte à 336 million euros. * EIFFAGE a déclaré mercredi s'attendre à un redressement de ses activités au second semestre grâce à la reprise des chantiers et à un trafic autoroutier estival proche de celui de l'an dernier mais il anticipe toujours une baisse importante sur l'ensemble de l'année. * MEDIOBANCA - L'homme d'affaires italien Leonardo Del Vecchio a obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour augmenter sa participation dans Mediobanca, actuellement de 9,9%, jusqu'à un peu moins de 20%, a annoncé mercredi sa holding, Delfin. (Service Marchés)

Valeurs associées MEDIOBANCA MIL +2.33% BOUYGUES Euronext Paris +2.27% EIFFAGE Euronext Paris -0.49%