ILIAD À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence pointent vers une ouverture prudente : * ALTICE EUROPE a enregistré au troisième trimestre des résultats meilleurs que prévu et renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires, même si son endettement n'a quasiment pas varié et que ses flux de trésorerie se sont taris, a annoncé jeudi le groupe télécoms, tout en confirmant ses objectifs annuels. * ILIAD est ouvert à l'idée d'un partage de réseau mobile avec son concurrent ORANGE afin de réduire les coûts liés au développement de la technologie 5G, a déclaré jeudi son directeur général, Thomas Reynaud. * VEOLIA a salué jeudi la décision du tribunal de commerce de Nanterre interdisant à SUEZ de prendre toute initiative qui rendrait irrévocable le dispositif plaçant ses activités Eau en France dans une fondation de droit néerlandais. * BIONTECH - L'Union européenne pourrait débourser plus de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d'euros) pour garantir l'accès à des centaines de millions de doses des candidats vaccins que développent Pfizer, en association avec BioNTech, et CureVac, a déclaré à Reuters un responsable européen impliqué dans les discussions sur le sujet. * SWISS RE a confirmé vendredi ses objectifs financiers malgré les défis posés par la crise sanitaire. * BPER BANCA/BANCO BPM - L'administrateur délégué d'Unipol, principal actionnaire de BPER Banca, pèse de tout son poids en faveur d'une fusion avec Banco BPM dans un entretien que publie vendredi le quotidien italien Il Sole 24. * AIRBUS et Boeing se tourneront probablement vers les moteurs hybrides pour leur nouvelle génération d'avions, a déclaré jeudi le patron d'Air Lease Corp, grosse société de leasing d'avions commerciaux. * ERAMET - Le conseil d'administration de la SLN, division nickel du groupe minier, a annoncé jeudi la nomination de Guillaume Verschaeve au poste de directeur général. Il succède à Colin McGibbon. * SAFRAN - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et remonte son objectif de cours à 140 euros contre 98 euros. (Service marchés)

