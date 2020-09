Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 09/09/2020 à 09:15









(Crédits photo : Pexels - ) (Actualisé avec LVMH, Tullow Oil et Richemont) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence suggèrent une ouverture en repli: * ASTRAZENECA AZN.L a annoncé mardi avoir suspendu l'essai clinique de son vaccin contre le COVID-19 après qu'un des participants a contracté une maladie inexpliquée. AstraZeneca a perdu plus de 8% dans les échanges hors séance après la clôture des marchés américains. * SCOR SCOR.PA a indiqué mercredi que les sinistres en réassurance-vie se développaient à un niveau plus favorable que prévu dans le contexte de la pandémie de coronavirus et a relevé ses prévisions pour la réassurance dommages et de responsabilités pour 2021. * ROCHE ROG.S , dont le traitement de la sclérose en plaques Ocrevus est concurrencé par un traitement développé par NOVARTIS NOVN.S , a annoncé mercredi avoir commencé des essais cliniques sur une nouvelle molécule et tester également les effets d'Ocrevus à plus forte dose. * AIRBUS AIR.PA a fait état mardi de 370 commandes brutes d'avions depuis le début de l'année, au 31 août, et a dit avoir livré 284 appareils dans le même temps, soit un recul de 43% par rapport à la même période de l'année dernière. Morgan Stanley a dégradé sa recommandation sur le titre à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et a abaissé son objectif de cours à 73 euros contre 90 euros. * LVMH LVMH.PA - La marque de luxe Fendi, détenue par le géant français du luxe, a annoncé mercredi la nomination de Kim Jones comme directeur artistique pour les collections femme. * RICHEMONT CFR.S a annoncé mercredi renoncer à un programme de bons d'options négociables en faveur de ses actionnaires et a dit vouloir simplifier sa structure actionnariale. * EDF EDF.PA a annoncé mardi soir avoir lancé deux nouvelles émissions d'obligations hybrides libellées en euros pour un montant nominal total de 2,1 milliards d'euros. Cette opération intervient après l'annonce plus tôt mardi d'une émission d'une obligation verte convertible de 2,4 milliards d'euros qui a plombé le cours de Bourse d'EDF (-5,9%). * BENETEAU CHBE.PA , acteur majeur de l'industrie nautique et de l'habitat de loisir, a présenté mardi un plan mondial de réduction de ses capacités de production et de ses effectifs pour s'adapter aux conséquences de la pandémie due au nouveau coronavirus. * TULLOW OIL TLW.L a fait état mercredi d'une perte nette de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) au premier semestre sur fond d'effondrement des cours du brut. * DBV TECHNOLOGIES DBV.PA a annoncé mercredi la nomination de Sébastien Robitaille au poste de directeur financier en remplacement de Ramzi Benamar à compter du 2 octobre. * TOD'S TOD.MI a fait état mardi d'une perte opérationnelle au premier semestre en raison des fermetures de magasins et de sites de production entraînées par la crise du coronavirus. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris : L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

