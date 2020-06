Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 19/06/2020 à 08:41









RIO TINTO À SUIVRE EN EUROPE PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * WIRECARD a déclaré vendredi ne pas pouvoir écarter avoir été victime d'une "fraude de proportions considérables". Le titre a perdu jeudi environ 60% après avoir repoussé la publication de ses comptes 2019, que son cabinet d'audit a refusé de valider en raison de soupçons d'irrégularités comptables. * AXA a annoncé jeudi le lancement d'une collaboration avec Western Union afin de proposer des produits d'assurance aux utilisateurs de cette société spécialisée dans les transferts de fonds. * L'OREAL a annoncé jeudi la signature d'un accord pour l'acquisition de Thayers Natural Remedies, une marque américaine de soin de la peau qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 44 millions de dollars. * ALSTOM - Le projet de cession de la division ferroviaire de Bombardier au français Alstom est "quasiment sur la voie" de son calendrier original, a déclaré jeudi le président-directeur général du groupe canadien, Eric Martel, lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Alstom, RATP Dev et ComfortDelGro Transit ont par ailleurs annoncé un partenariat pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express. * ROCHE a annoncé vendredi des résultats mitigés pour un examen clinique d'un traitement d'une forme de cancer de la prostate. * ING GROEP a annoncé vendredi que le directeur de sa division risque, Steven van Rijswijk, remplacerait Ralph Hamers au poste de directeur général à compter du 1er juillet. * ICADE a remporté deux appels d'offres, l'un avec le CHU de Rennes pour la construction d'un plateau technique et l'autre avec l'Unesco pour la réhabilitation d'un bâtiment, a indiqué jeudi le groupe immobilier. * MICHELIN - HSBC relève sa recommandation à "achat" et remonte l'objectif de cours à 110 euros contre 90 euros. * RIO TINTO s'est engagé vendredi à améliorer son fonctionnement et sa gouvernance après le scandale provoqué par la destruction par le groupe minier de cavernes aborigènes sacrées en Australie. (Service marchés)

