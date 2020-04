Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 29/04/2020 à 08:24









VOLKSWAGEN, À SUIVRE À LA BOURSE DE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS a fait état mercredi de résultats nettement dégradés au premier trimestre en raison de l'impact sur son activité de la pandémie de coronavirus qui a lourdement affecté l'industrie aérienne. Le chiffre d'affaires a reculé de 15% sur la période, à 10,63 milliards d'euros, et le résultat opérationnel ajusté a chuté de 49% pour tomber à 281 millions d'euros. * RÉMY COINTREAU a prévenu mercredi que son chiffre d'affaires en données organiques pourrait chuter de 50% à 55% au premier trimestre de son exercice 2020-2021, pénalisé par d'importants déstockages en Chine et une activité très ralentie sur ses marchés européens et américains. * VOLKSWAGEN a annoncé mercredi un résultat d'exploitation en baisse de 81% au T1 mais a dit espérer dégager un bénéfice sur l'ensemble de l'année. * DEUTSCHE BANK a annoncé mercredi une perte nette au T1 liée à un restructuration coûteuse et aux pressions sur ses marges sur fond de crise du coronavirus. * CARREFOUR a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7,8% sur un an à données comparables, disant avoir enregistré une performance solide au cours des premiers mois de l'année et bénéficié des achats de précaution en mars dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. * KLÉPIERRE a publié mercredi un CA au T1 en légère baisse et a retiré son objectif de cash flow net courant pour 2020. * SPIE a déclaré mercredi que les impacts de la pandémie de coronavirus sur ses résultats du T1 étaient localisés principalement en France en raison des mesures de confinement et qu'un impact plus important était attendu au T2 dans les pays en confinement strict. * SCOR a prévenu mercredi d'une possible augmentation du taux de sinistres en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus ainsi que d'une éventuelle hausse des dépréciations d'actifs même si la crise sanitaire n'a eu que peu d'impact sur ses résultats du premier trimestre. * SMCP a publié mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 20% au T1 en organique et a jugé qu'il n'était pas pertinent de publier des objectifs annuels. * IAG a annoncé le lancement d'un plan de restructuration qui pourrait aboutir à 12.000 suppressions d'emplois au sein de British Airways, sa principale filiale devant Iberia. * ATLANTIA - Le groupe italien a déclaré s'attendre à une perte de chiffre d'affaires de trois milliards d'euros cette année en raison de la chute du trafic routier lié à la pandémie de coronavirus et dit prévoir deux milliards d'économies. * TELEPERFORMANCE a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 6,5% (+6,2% à données comparables) mais a lancé un programme de réduction de coûts de 250 millions d'euros et gelé ses investissements, disant s'attendre à un deuxième trimestre plus difficile avant un redémarrage au second semestre. * SEB a publié un chiffre d'affaires en baisse de 15,6% sur les trois premiers mois de l'année et anticipe pour avril-juin une perte de chiffre d'affaires de 450 à 500 millions d'euros et un résultat opérationnel négatif. * VERALLIA, qui a suspendu ses prévisions au début du mois, a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 1,9% (+4% en organique) et fait état d'une amélioration de sa marge d'Ebitda à 23,5%. * ELIS a fait état d'une baisse de 2,3% de son chiffre d'affaires trimestriel (-1,8% en organique) et s'attend à une baisse plus marquée au deuxième trimestre avec un point bas en avril, précisant que chaque euro de chiffre d'affaires perdu devrait amputer son excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 0,50 euro. * M6 a publié un chiffre d'affaires en baisse de 7,1% sur janvier-mars et dit s'attendre à une baisse significatives de ses recettes publicitaires au deuxième trimestre. * TARKETT a fait état mardi d'une stabilité de sa marge d'Ebitda au premier trimestre par rapport à la même période de l'an dernier malgré une baisse de 2,2% de son chiffre d'affaires (-2,9% à données comparables) mais a lancé un programme de réduction de coûts pour s'adapter à la baisse de la demande prévue au deuxième trimestre et préserver sa trésorerie. (Service Marchés)

