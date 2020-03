Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 26/03/2020 à 08:16









ADP À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe. * LAGARDÈRE - Amber Capital a annoncé jeudi qu'il demanderait un renouvellement total du conseil de surveillance du groupe Lagardère, dont il critique régulièrement la gouvernance et la gestion, lors de la prochaine assemblée générale du groupe prévue le 5 mai prochain. * LEGRAND a annoncé jeudi suspendre ses objectifs financiers en raison du coronavirus. * NOVARTIS a annoncé jeudi travailler avec un consortium de 19 sociétés de sciences de la vie pour accélérer le développement, la production et la livraison de vaccins, de tests de dépistage et de traitements du Covid-19. * JCDECAUX a annoncé mercredi le retrait de sa proposition de dividende 2019 afin de renforcer sa liquidité et sa flexibilité financière et de sa prévision de croissance organique de chiffre d'affaires trimestriel. * REXEL - Le conseil d'administration a décidé de décaler la date de la prochaine assemblée générale au 25 juin et de décaler la proposition de dividende 2019, annonce mercredi le fournisseur de matériels électriques. * ALTRAN a décidé de ne pas proposer le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 en raison des incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus. * ADP a annoncé que l'aéroport d'Orly serait temporairement fermé à compter du 31 mars prochain en raison de la pandémie de coronavirus. * COLAS a annoncé mercredi la suspension de ses perspectives 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. * NEOEN a prévenu mercredi que la pandémie de coronavirus entraînerait des retards dans la construction et la mise en service de ses projets, ce qui a contraint le producteur indépendant d'énergies renouvelables à revoir à la baisse ses prévisions. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ADP Euronext Paris +2.31% ALTRAN TECHNO. Euronext Paris -0.07% JCDECAUX SA. Euronext Paris -2.53% LEGRAND Euronext Paris +1.63% LAGARDERE Euronext Paris +2.22% NEOEN Euronext Paris -3.02% COLAS Euronext Paris -0.92% REXEL Euronext Paris +1.68%