Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 14/08/2020 à 09:25









DAIMLER EST À SUIVRE À FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en léger repli : * LE SECTEUR LIÉ AU TOURISME sera à surveiller après la décision britannique d'imposer à compter de samedi une quarantaine de 14 jours aux personnes arrivant des Pays-Bas et de France. Paris a annoncé son intention d'imposer une mesure similaire au nom de la règle de réciprocité. * DAIMLER a conclu plusieurs accords pour un montant total d'environ trois milliards de dollars (2,5 milliard d'euros) pour mettre fin aux procédures américaines concernant le scandale des émissions polluantes de ses moteurs diesel, a déclaré jeudi le constructeur automobile allemand. * VARTA gagne 1,1% en avant-Bourse à Francfort après avoir publié des résultats semestriels en hausse et relevé ses objectifs financiers annuels. * ARKEMA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * DEUTSCHE TELEKOM - Deutsche Bank entame le suivi à l'achat. * E.ON - Deutsche Bank relève son conseil à "acheter" contre "conserver" * RWE - JPMorgan entame le suivi du titre à "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par)

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -2.32% DAIMLER XETRA -0.19% DEUTSCHE TELEKOM XETRA -0.65% E.ON XETRA +0.25% RWE XETRA -0.12% VARTA XETRA -7.94%