SEB EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * STMICROELECTRONICS a publié jeudi un chiffre d'affaires et une marge brute supérieurs à ses prévisions au titre du quatrième trimestre mais table sur un repli de 14% de ses ventes au premier trimestre 2020. * GETLINK a annoncé jeudi un chiffre d'affaires annuel quasiment inchangé à 1,085 milliard d'euros à taux de change constant, impacté à hauteur de 18 millions d'euros par les mouvements sociaux en France et le Brexit. * SEB, spécialiste français du petit électroménager, a publié mercredi une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel de 5,8% à 7,35 milliards d'euros et prévoit, sur la base de ses ventes provisoires, de réaliser une progression comprise entre 6% et 6,5% de son résultat opérationnel d'activité publié. * ENGIE et Edelweiss Infrastructure Yield Plus Fund (EIYP) ont annoncé mercredi la signature d'un partenariat stratégique relatif aux actifs solaires en Inde. * VOLKSWAGEN - Un juge canadien a approuvé mercredi une amende de 149,7 millions de dollars contre Volkswagen après que le constructeur automobile a plaidé coupable de plusieurs dizaines de chefs d'inculpation de violations des normes d'émissions polluantes avec ses véhicules diesel. * LUFTHANSA envisage la vente d'actions de son activité de maintenance d'avions afin de financer son expansion et augmenter la valeur marchande du groupe, a rapporté mercredi Bloomberg. Le titre est indiqué en hausse de 2,6% selon le courtier Lang & Schwarz. * RENAULT - Citigroup abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et son objectif de cours à 30 euros contre 52 euros. * DAIMLER Société générale relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre" * SODEXO - HSBC entame le suivi du titre à l'achat avec un objectif de cours de 113 euros. * ELIOR - HSBC entame le suivi du titre à l'achat avec un objectif de cours de 15,6 euros. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

