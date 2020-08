Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 07/08/2020 à 09:29









LVMH À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture prudente : * AIRBUS a annoncé jeudi avoir livré 245 appareils sur la période janvier-juillet. * CASINO a vu sa note de crédit dégradée par Moody's, à "B3" contre "B2". * DANONE - Deutsche Bank dégrade sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 64 euros contre 85 euros. * LVMH - Diageo a entamé une procédure d'arbitrage contre son partenaire de longue date LVMH en raison du non paiement d'un dividende cette année, rapporte l'agence Bloomberg. * BANCO BPM a annoncé jeudi une perte nette de 46,4 millions d'euros au T2 contre un bénéfice de 447,6 millions d'euros un an plus tôt. * MAUREL & PROM a annoncé vendredi une perte nette de 606 millions de dollars (511 millions d'euros) au S1 en raison de l'impact de la crise du coronavirus sur ses activités. * DERICHEBOURG et Saur ont annoncé jeudi dans un communiqué un partenariat stratégique autour des services aux collectivités locales dans les métiers de l'eau et de l'assainissement. (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.