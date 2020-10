Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 28/10/2020 à 08:38









SODEXO À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CARREFOUR a fait état mercredi d'une hausse de 8,4% de son chiffre d'affaires à magasins comparables au troisième trimestre, tiré par son redressement en France et une activité très dynamique au Brésil. * PEUGEOT a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en léger repli au titre du troisième trimestre, profitant d'un retour à la croissance de sa division automobile, portée par le rebond des ventes en Europe depuis la fin du confinement. La fusion avec FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES devrait être réalisée avant la fin du premier trimestre 2021, ont fait savoir par ailleurs les deux groupes. * DEUTSCHE BANK a fait état mercredi d'un bénéfice net de 182 millions d'euros au T3 dégagé sur fond de pandémie de coronavirus et de restructuration. * SODEXO a annoncé mardi la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi impliquant la suppression nette de 2.083 postes. * VALEO a relevé ses objectifs pour le second semestre après la reprise de l'activité au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires à 4,4 milliards d'euros, en repli de 6% à périmètre et taux de change constants. Le groupe a également annoncé la nomination en janvier 2022 d'un directeur général, Christophe Périllat, afin de préparer la succession de l'actuel PDG, Jacques Aschenbroich, qui conservera la présidence de l'équipementier automobile jusqu'à la fin de son mandat en mai 2023. * M6 a annoncé mardi un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois en baisse de 15,2% à 856,1 millions d'euros. Mais le groupe de médias a dégagé sur le seul troisième trimestre, marqué par la fin des mesures de confinement, un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% à 298,7 millions d'euros. (Le communiqué: https://bit.ly/31JxIk0) * ERAMET a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros au T3, en baisse de 5% sur un an. Le groupe a dit tabler sur un Ebitda en forte augmentation au S2 par rapport au S1 2020. * BANKIA a publié mercredi un bénéfice net au T3 en baisse de 79% sur un an, plombé par les provisions pour pertes de créances. * MAISONS DU MONDE a publié mardi des ventes trimestrielles en hausse de 13,3% à 321 millions d'euros mais, sur l'ensemble de l'année, les ventes sont attendues en baisse de quelques points de pourcentage (« mid-single digit ») à condition que la grande majorité des magasins européens restent ouverts jusqu'à la fin de l'année. * ALTEN a fait état mardi d'une baisse de 8,9% de son chiffre d'affaires des neuf premiers mois, fortement impactés par la crise sanitaire. * SOPRA STERIA a annoncé mardi un chiffre d'affaires sur neuf mois de 3,154 milliards d'euros, en contraction organique de 3,7%, et un chiffre d'affaires en baisse organique de 5,9% au T3. * DELIVERY HERO a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires 2020 pour la deuxième fois de l'année, ses livraisons de plats cuisinés bénéficiant des restrictions sur les déplacements. * ASSYSTEM a annoncé mardi un repli organique de son chiffre d'affaires de 1,1%, a abaissé son objectif annuel de chiffre d'affaires mais a revu en hausse celui de marge opérationnelle. (Le communiqué: https://refini.tv/2J1uPo7) * TELEPERFORMANCE a annoncé le rachat de la plate-forme de santé en ligne Health Advocate auprès d'Intrado Corporation pour 690 millions d'euros. * DAIMLER, ASTON MARTIN - Aston Martin a annoncé mardi un renforcement de l'accord stratégique avec Mercedes-Benz, qui va porter sa participation au capital du constructeur britannique à 20% en échange d'un partage de technologies. * CARLSBERG - Le brasseur danois a fait état mardi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes et relevé ses perspectives de bénéfice annuel, porté par le dynamisme des ventes en Chine et en Russie. * DANSKE BANK a relevé mardi son objectif de bénéfice net à la faveur d'une amélioration des conditions de marché et d'une réduction des coûts. (Service Marchés)

