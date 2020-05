Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 14/05/2020 à 08:18









EURONEXT À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * BOUYGUES et DEUTSCHE TELEKOM, entre autres, doivent publier leurs résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés européens et EDF son chiffre d'affaires trimestriel. * AIRBUS réfléchit à une restructuration qui pourrait impliquer des licenciements mais aucune décision n'a été prise, a-t-on appris de plusieurs sources proches du groupe. LE quotidien britannique The Telegraph avait auparavant évoqué la possibilité de 10.000 suppressions de postes. * VINCI - Le fonds activiste TCI Fund Management Limited s'est renforcé au capital du groupe en franchissant le seuil des 5% du capital et des droits de vote, peut-on lire dans un avis de l'Autorité des marchés financiers publié mercredi. * VALLOUREC a annoncé mercredi des résultats du premier trimestre marqués par la chute brutale de la demande de ses clients pétroliers, consécutive à celle des prix du brut, et a indiqué que sa recapitalisation programmée avant la crise du coronavirus restait pour le moment en suspens. * EURONEXT a publié au titre du premier trimestre un bénéfice net en hausse de plus de 70% pour un chiffre d'affaires en croissance de 55%. * MAISONS DU MONDE a publié mercredi un chiffre d'affairesstrumestriel en baisse de 13,1% sur un an (-18,8% à périmètre comparable) et dit s'attendre à des ventes "significativement en baisse" au deuxième trimestre mais anticipe un excédent brut d'exploitation positif au premier semestre. * PIRELLI a annoncé mercredi une chute de 36% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre et réaffirmé les prévisions annuelles présentées le 3 avril. * TOD'S a publié un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de près de 30% et dit rester "très prudent" pour le reste de l'année. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.