Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 20/01/2020 à 08:29









LUFTHANSA, À SUIVRE À LA BOURSE DE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre : * VINCI a fait état vendredi d'une croissance de 5,7% à données comparables, du trafic des aéroports exploités par sa branche Vinci Airports, avec 255 millions de passagers. (Le communiqué:) * TOTAL - Le Qatar a signé un accord avec Total et le japonais Marubeni en vue de la construction d'une centrale solaire de 800 mégawatts, a annoncé dimanche le ministre qatari de l'Energie. * CASINO - Daniel Kretinsky a renforcé sa position dans Casino pour atteindre 5,64% du capital, annoncent lundi le groupe de distribution et le véhicule d'investissement de l'homme d'affaires tchèque dans un communiqué commun. * ACCOR a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros. * ILIAD a annoncé lundi le lancement formel d'une augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros et le prix de souscription est de 120 euros par action nouvelle. * IMERYS a annoncé vendredi un accord pour l'acquisition du premier producteur indien de panneaux à base de silicate de calcium pour des projets d'isolation thermique. * LUFTHANSA - Le syndicat du personnel navigant de Lufthansa a annoncé samedi qu'il prévoyait de nouvelles grèves à la compagnie aérienne allemande pour accroître la pression sur la direction l'échec des dernières discussions. * PROSIEBENSAT1 MEDIA prend 2,4% en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz après un relèvement de recommandation de Citigroup à l'achat contre "neutre". (Marc Angrand et Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.73% TOTAL Euronext Paris +0.44% ILIAD Euronext Paris -1.46% IMERYS Euronext Paris +0.19% PROSIEBENSAT.1 XETRA +2.14%