Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA a annoncé jeudi avoir remporté le contrat d'électrification du projet ferroviaire européen Rail Baltica de 1,77 milliard d'euros, la part de sa filiale Cobra IS s'élevant à 885 millions d'euros.

* SOLVAY SOLB.BR a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3V2066

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)