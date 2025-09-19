 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
44 717,89
-1,29%
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 06:00

*

*

*

*

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA a annoncé jeudi avoir remporté le contrat d'électrification du projet ferroviaire européen Rail Baltica de 1,77 milliard d'euros, la part de sa filiale Cobra IS s'élevant à 885 millions d'euros.

* SOLVAY SOLB.BR a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3V2066

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

SOLVAY
26,860 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
VINCI
117,250 EUR Euronext Paris +0,73%
