Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* VINCI SGEF.PA a annoncé jeudi avoir remporté le contrat d'électrification du projet ferroviaire européen Rail Baltica de 1,77 milliard d'euros, la part de sa filiale Cobra IS s'élevant à 885 millions d'euros.
* SOLVAY SOLB.BR a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
