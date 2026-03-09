Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DE L'ENERGIE - Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 25% lundi sur le marché asiatique, dépassant la barre des 100 dollars le baril et atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, une série de grands producteurs réduisant leurs approvisionnements et les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivant dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

* AIRBUS AIR.PA - La division "Defence and Space" du constructeur aéronautique envisage de présenter une offre conjointe avec l'entreprise allemande de défense RHEINMETALL

RHMG.DE et le fabricant de satellites OHB OHBG.DE afin de mettre en place un service similaire à Starlink pour les forces armées allemandes, a rapporté samedi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

