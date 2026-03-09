 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 06:54

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DE L'ENERGIE - Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 25% lundi sur le marché asiatique, dépassant la barre des 100 dollars le baril et atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, une série de grands producteurs réduisant leurs approvisionnements et les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivant dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

* AIRBUS AIR.PA - La division "Defence and Space" du constructeur aéronautique envisage de présenter une offre conjointe avec l'entreprise allemande de défense RHEINMETALL

RHMG.DE et le fabricant de satellites OHB OHBG.DE afin de mettre en place un service similaire à Starlink pour les forces armées allemandes, a rapporté samedi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

AIRBUS
175,500 EUR Euronext Paris -0,22%
Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
OHB
226,000 EUR XETRA +2,73%
Pétrole Brent
108,10 USD Ice Europ +15,84%
Pétrole WTI
104,76 USD Ice Europ +14,13%
RHEINMETALL
1 592,500 EUR XETRA +2,94%
SHELL
3 132,250 GBX LSE +0,78%
TOTALENERGIES
68,000 EUR Euronext Paris +1,84%
