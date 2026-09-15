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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 06:00
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé lundi que la publication de ses résultats du premier semestre était repoussée au 24 septembre après la clôture de la BOURSE.

* AXA AXAF.PA organise ce mardi une journée investisseurs.

* GROUPE ADP ADP.PA doit publier ce mardi les chiffres de son trafic passagers.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi avoir été retenu pour le génie civil de l'usine Neomat Cam à Dunkerque (Nord).

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4531CM

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

ADP
108,900 EUR Euronext Paris 0,00%
AXA
43,670 EUR Euronext Paris +1,11%
EIFFAGE
106,500 EUR Euronext Paris -0,84%
EXAIL TECHNOLOGIES
124,400 EUR Euronext Paris 0,00%
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