Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé lundi que la publication de ses résultats du premier semestre était repoussée au 24 septembre après la clôture de la BOURSE.

* AXA AXAF.PA organise ce mardi une journée investisseurs.

* GROUPE ADP ADP.PA doit publier ce mardi les chiffres de son trafic passagers.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi avoir été retenu pour le génie civil de l'usine Neomat Cam à Dunkerque (Nord).

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4531CM

(Rédigé par Claude Chendjou)