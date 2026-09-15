* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé lundi que la publication de ses résultats du premier semestre était repoussée au 24 septembre après la clôture de la BOURSE.
* AXA AXAF.PA organise ce mardi une journée investisseurs.
* GROUPE ADP ADP.PA doit publier ce mardi les chiffres de son trafic passagers.
* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi avoir été retenu pour le génie civil de l'usine Neomat Cam à Dunkerque (Nord).
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4531CM
(Rédigé par Claude Chendjou)
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