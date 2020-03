Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 27/03/2020 à 08:52









SAFRAN À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture prudente : * SANOFI a annoncé vendredi que le comité d'experts (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis favorable à la demande d'autorisation de mise sur le marché relative à Sarclisa (isatuximab). Le laboratoire français va coopérer par ailleurs avec Translate Bio pour le développement d'un nouveau candidat-vaccin contre le coronavirus. * ESSILORLUXOTTICA et FAURECIA ont annoncé vendredi l'abandon de ses prévisions financières en raison de l'impact de la crise du coronavirus sur leur activité. * BIC a annoncé vendredi réduire son dividende 2019 (2,45 euros/action contre 3,45 euros précédemment) et suspendre ses rachats d'actions jusqu'à nouvel ordre. * SAFRAN a annoncé jeudi le retrait de ses objectifs 2020 et avoir renoncé à sa proposition de dividende au titre de 2019 pour s'adapter au contexte actuel. * PUBLICIS a prévenu vendredi qu'il ne donnerait aucune prévision financière jusqu'à nouvel ordre mais a toutefois indiqué qu'au 29 février, ses revenus étaient conformes à son plan de marche 2020. * Le secteur des TELECOMS, critique en période de confinement, dervait faire preuve de résilience face à l'épidémie de Covid-19, lit-on dans une note de Berenberg. * AIR FRANCE-KLM - Berenberg dégrade sa recommandation à "conserver" contre "achat" et abaisse l'objectif de cours à 7 euros contre 12 euros. * DAIMLER est en discussions avec des banques pour obtenir une nouvelle ligne de crédit d'au moins 10 milliards d'euros pour l'aider à surmonter les retombées économiques de la pandémie de coronavirus, a rapporté jeudi Bloomberg. * LAFARGEHOLCIM a abandonné ses prévisions de bénéfice pour 2020 et annoncé des réductions de dépenses pour contrer le ralentissement de la construction causé par la pandémie de coronavirus. Le groupe a ajouté qu'il ne prévoyait pas actuellement de supprimer des emplois. * PROSIEBENSAT 1 MEDIA a annoncé jeudi la démission de son directeur général Max Conze avec effet immédiat. Le titre gagne 5% dans les échanges en avant-Bourse. * BME - La CNMV, l'autorité de surveillance des marchés financiers espagnols, a annoncé jeudi qu'elle autorisait l'offre d'achat de du suisse SIX sur BME, l'opérateur de la Bourse de Madrid, tout en laissant la porte ouverte à d'éventuelles contre-propositions. * FFP - La crise boursière provoquée par la pandémie de coronavirus a un impact sur la valorisation du portefeuille de participations mais la diversification de ses actifs et un endettement "mesuré" lui assurent des atouts dans la période actuelle, a déclaré jeudi le groupe. (Service Marchés)

