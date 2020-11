Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 26/11/2020 à 08:25









ORANGE À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère hausse : * RÉMY COINTREAU - Le groupe de vins et spiritueux a dit jeudi s'attendre à une croissance organique de son résultat opérationnel courant annuel grâce à une "vraie reprise" attendue sur le second semestre de son exercice 2020-2021, portée par les Etats-Unis et la Chine. * ORANGE a démenti mercredi tout projet d'acquisition d'ATOS ainsi que l'inscription du sujet à l'ordre du jour de son prochain conseil d'administration. * PUBLICIS a annoncé mercredi la nomination de Michel-Alain Proch au poste de directeur financier et membre du directoire en remplacement de Jean-Michel Etienne, dont le mandat prend fin le 31 décembre. * VIVENDI et le gouvernement italien tentent de travailler ensemble sur le plan de Rome pour créer un réseau unique de fibre optique dans le pays, ce qui suggère que les tensions autour d'un projet de loi susceptible de freiner l'activité du groupe français sur le marché italien s'apaisent, selon des sources approchées par Reuters. * EUROPCAR MOBILITY a annoncé jeudi la conclusion d'un accord avec un groupe de créanciers pour réduire son endettement via une conversion d'obligations senior pour 1,1 milliard d'euros et un apport en capital de 250 millions. * CREDIT AGRICOLE/CREVAL - La banque italienne a annoncé le recrutement de conseillers pour aider son conseil d'administration face à l'OPA "inattendue et sans accord préalable" lancée par la banque française. * TOTAL et EXXONMOBIL renégocient les termes de leur implication dans les gigantesques projets de gaz naturel liquéfié (GNL) qu'ils ont lancés au Mozambique, les deux groupes pétroliers cherchant à prélever davantage de ressources dans un gisement qu'ils exploitent à deux, a appris Reuters auprès de trois sources. * CARREFOUR - Le ministère public brésilien a ouvert mercredi une procédure contre Carrefour Brasil, la filiale du distributeur français, à qui il réclame 200 millions de reals (31,5 millions d'euros) après la mort violente d'un homme lynché par des vigiles dans un de ses points de vente. * CARMAT a annoncé jeudi que la configuration commerciale de son coeur artificiel était en phase finale d'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) et qu'il prévoyait désormais que les premières implantations seraient réalisées au premier trimestre 2021 et que le recrutement de dix patients serait finalisé d'ici à la fin de l'année 2021. (Service marchés)

