* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* PLESIO (ex Casino) CASP.PA doit publier ses résultats lundi avant l'ouverture de la Bourse.
* IMERYS IMTP.PA - AplhaValue a abaissé sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N46K18B
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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