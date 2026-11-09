information fournie par Reuters • 09/11/2026 à 06:30

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PLESIO (ex Casino) CASP.PA doit publier ses résultats lundi avant l'ouverture de la Bourse.

* IMERYS IMTP.PA - AplhaValue a abaissé sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N46K18B

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)