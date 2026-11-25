Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* TRIGANO TRIA.PA a fait état mardi d'un résultat net en hausse de 19,3% sur l'exercice 2025-2026, ainsi que d'un chiffre d'affaires de +3,8%, citant notamment ses ventes de caravanes et de camping-cars.
* AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé mardi un investissement de plus de 100 millions de dollars dans une infrastructure pour Airgas aux Etats-Unis.
* REMY COINTREAU RCOP.PA doit publier mercredi ses résultats semestriels avant l'ouverture de la Bourse.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N4711QY
(Rédigé par Diana Mandia)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer