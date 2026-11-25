Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TRIGANO TRIA.PA a fait état mardi d'un résultat net en hausse de 19,3% sur l'exercice 2025-2026, ainsi que d'un chiffre d'affaires de +3,8%, citant notamment ses ventes de caravanes et de camping-cars.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé mardi un investissement de plus de 100 millions de dollars dans une infrastructure pour Airgas aux Etats-Unis.

* REMY COINTREAU RCOP.PA doit publier mercredi ses résultats semestriels avant l'ouverture de la Bourse.

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(Rédigé par Diana Mandia)