ENGIE EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VALEO a réaffirmé jeudi sa prévision de performances supérieures à celles du marché cette année et d'amélioration de sa rentabilité d'exploitation, tout en reconnaissant qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact de l'épidémie de coronavirus sur son secteur comme sur ses activités. * AÉROPORTS DE PARIS (ADP) a annoncé jeudi l'acquisition pour près de 1,4 milliard d'euros de 49,01% du capital du groupe indien GMR Airports, exploitant entre autres les aéroports internationaux de New Delhi et Hyderabad, une opération qui vise à créer "le premier réseau mondial d'aéroports". * ENGIE a approché Ameresco, fournisseur américain de solutions dans l'énergie et développeur de sites de production d'énergie renouvelable, pour manifester son intérêt en vue de son éventuelle acquisition, a-t-on appris de sources proches du dossier. * TELEPERFORMANCE a annoncé jeudi une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel de 10,6% à 5,35 milliards d'euros et Ebitda courant de 1,14 milliard d'euros, en hausse de 49,2%. * VERALLIA a fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 9,1% en 2019 et publié un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 615 millions d'euros, en ligne avec son objectif. Le groupe dit aborder 2020 "avec confiance" et confirme ses objectifs de moyen terme. * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - L'administrateur délégué de la banque italienne quittera ses fonctions en avril, un départ synonyme d'incertitude accrue pour le groupe alors que le gouvernement de Rome prépare le désengagement de l'Etat de son capital. (Laetitia Volga, édité par)

Valeurs associées BANCA MPS MIL -5.16% ADP Euronext Paris 0.00% ENGIE Euronext Paris 0.00% VALEO Euronext Paris 0.00% TELEPERFORMANCE Euronext Paris -1.31% VERALLIA Euronext Paris 0.00%