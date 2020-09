Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 15/09/2020 à 09:09









DAIMLER À SUIVRE EN EUROPE PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture hésitante : * PSA et FIAT CHRYSLER ont décidé de modifier certains termes de leur accord de fusion de décembre dernier afin de renforcer leur bilan face à la crise du coronavirus et préserver les équilibres élaborés avant la pandémie, ont-ils annoncé lundi soir. * CARREFOUR - Crédit agricole CIB a annoncé la cession de près de 25 millions d'actions Carrefour, soit environ 3,1% du capital, détenues en couverture d'opérations dérivées conclues avec une filiale de Groupe Arnault, dans le cadre du dénouement de ces opérations. La cession de ces actions représente un montant total d'environ 345 millions d'euros. A l'issue de ce placement, Groupe Arnault reste détenteur d'une participation de 5,5% au capital de Carrefour. * FNAC DARTY espère un CA 2020 proche de celui de 2019, a déclaré mardi son directeur général, Enrique Martinez, à BFM Business. * H&M a fait état mardi d'un bénéfice préliminaire avant impôt au troisième trimestre de son exercice d'environ 2 milliards de couronnes suédoises (193 millions d'euros) et a qualifié de meilleure que prévu la reprise de ses activités sur la période juin-août. * ASTRAZENECA - Les examens cliniques sur le candidat-vaccin contre le COVID-19 du laboratoire britannique restent suspendus aux Etats-Unis dans l'attente des résultats d'une enquête américaine sur la maladie observée sur un participant aux tests en Grande-Bretagne, a dit à Reuters une source proche de l'enquête. * OCADO a annoncé mardi des ventes en hausse de 52% sur les 13 semaines au 30 août, les restrictions liées à la crise sanitaire favorisant les commandes en ligne. * CAIXABANK pourrait offrir une prime comprise entre 15% et 22% calculée par rapport à la valeur moyenne du titre BANKIA au cours des trois derniers mois pour acquérir la participation détenue par l'Etat espagnol, a déclaré lundi une source proche des discussions. * DAIMLER va payer une amende de 875 millions de dollars aux Etats-Unis pour violation de la législation sur la pollution de l'air dans le cadre d'un accord plus global à 1,5 milliard de dollars (1,26 milliard d'euros) sur les émissions polluantes de ses véhicules diesel. * LONZA - Le groupe suisse présent dans la pharmacie et la chimie a annoncé mardi avoir signé un accord avec la société de biotechnologie Humanigen afin d'accroître les capacités de production du lenzilumab, un traitement du COVID-19 en cours d'essais cliniques de phase finale développé par Humanigen. * ADOCIA a annoncé mardi des résultats préliminaires positifs pour l'étude de phase 1b de M1Pram chez des patients diabétiques de type 1. * RIO TINTO - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer". * BUREAU VERITAS - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et remonte l'objectif de cours à 24 euros contre 20 euros. (Service Marchés)

